Menlu Retno Marsudi bertemu perwakilan Taliban, Jerman, dan AS: Apakah Indonesia didengar?

36 menit yang lalu

Indonesia berharap Taliban penuhi janji

Selain dengan perwakilan Taliban, Retno juga di antaranya mendiskusikan situasi kemanusiaan di Afghanistan dengan Perwakilan Khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan, Jasper Wieck, dan Perwakilan Khusus AS yang baru untuk Afghanistan, Thomas West.

'Membuka mata' dunia

Direktur Eksekutif the Indonesia Society for Middle East Studies (ISMES), Ryantori mengatakan, isu kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan diangkat karena Taliban selama ini dianggap mengesampingkan hal-hal tersebut.

'Kuat secara diplomasi, tapi efektifitasnya belum bisa dinilai'

Hubungan diplomatik kedua negara secara resmi dimulai pada tanggal 24 April 1955 pada saat ditandatanganinya Treaty of Friendship di Bandung.

Upaya Indonesia galang dukungan internasional

Mengapa isu kemanusiaan diangkat?

Bukan pengakuan atas Taliban

Apa arti penting Indonesia bagi Taliban?

"Indonesia aktif mempertemukan wakil-wakil Taliban yang moderat dalam meja perundingan, termasuk di Doha. Bahkan, komunikasi awal sebelum Taliban diizinkan AS menguasai Kabul, didahului oleh komunikasi di Doha, termasuk di Jakarta, yang melibatkan PBNU," katanya.

"Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Pakistan menjadi guarantor bagi AS setelah menyerahkan Afghanistan ke Taliban, artinya menjadi jembatan komunikasi AS dan Taliban, dan AS merasa lebih nyaman meninggalkan Afghanistan," katanya.