Selebgram Rachel Vennya lolos karantina dengan bayar Rp40 juta, epidemiolog ingatkan bahaya 'kegagalan cegah tangkal' di Indonesia

sejam yang lalu

Karantina perjalanan luar negeri jadi pencegahan masuknya varian baru

Epidemiolog Masdalina Pane mengatakan penerapan ketentuan karantina perlu tindakan yang disiplin karena dampaknya berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Pelaksanaan karantina, kata dia, harus mengikuti pengendalian wabah yang komandonya dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sampai hari ini WHO belum pernah mengubah interim WHO tentang masa karantina, tetap 14 hari. Tinggal teknik karantinanya, yang di beberapa negara bisa dibicarakan. Tapi, masa karantina tetap 14 hari, no excuse," kata Masdalina.