Omicron: Pemerintah diminta pastikan 'kasus rendah bukan karena tes dan pelacakan yang minim'

37 menit yang lalu

Namun seiring makin meningkatnya jumlah orang yang datang dari luar negeri dalam beberapa hari terakhir dengan angka sekitar 3.500 penumpang per hari, bisakah Indonesia benar-benar menangkal masuknya Omicron?

Sementara di Amerika Serikat, varian Omicron dilaporkan di hampir 40 negara bagian, menurut data dari lembaga The Centers for Disease Control and Prevention (CDC).