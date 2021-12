Normalisasi hubungan Israel dan Indonesia disinggung Menlu AS saat ke Jakarta, ungkap media-media Israel

26 menit yang lalu

Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menlu AS, Anthony Blinken, di Jakarta 14 Desember 2021

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Walau kunjungan Blinken di Jakarta sudah terjadi pekan lalu, hingga kini baik AS dan Indonesia tidak menyinggung hal itu. Saat dimintai konfirmasi oleh BBC News Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah belum memberi respons atas kabar tersebut.

Mengutip sumber pejabat Israel yang tidak disebut namanya, laman The Jerusalem Post menyebut bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken "mengangkat kemungkinan Indonesia menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel dalam pertemuan dengan para pejabat di Jakarta pekan lalu."

The Times of Israel juga menyebut laporan yang mengutip seorang pejabat senior AS, yang mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden bekerja "diam-diam tetapi cukup tekun" untuk memperluas Kesepakatan Abraham, dan menambahkan bahwa hal itu bisa memakan waktu.