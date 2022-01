Ekspor batu bara dibuka, tarif dasar listrik dalam negeri dikhawatirkan naik

38 menit yang lalu

Untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri, melalui PLN, pemerintah Indonesia berencana membeli batu bara sesuai harga pasar (per 10 Januari harganya US$170 per metrik ton) dan tidak lagi membeli berdasarkan harga patokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) senilai USD$70.

Menyelamatkan pasokan batu bara untuk listrik di dalam negeri

Dikhawatirkan berdampak ke masyarakat

Analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis Elrika Hamdi mengatakan rencana tersebut dikhawatirkan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik karena biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik oleh PLN pasti akan naik.