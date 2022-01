Harga minyak goreng sudah murah tapi stok terus habis, apa yang sebenarnya terjadi?

sejam yang lalu

Sejumlah pusat perbelanjaan di Kudus, Jawa Tengah, mulai menerapkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter untuk segala merek menyusul kebijakan minyak goreng satu harga oleh pemerintah pada 19 Januari 2022.

"Palingan hari Kamis itu juga enggak tau datang atau enggak," kata salah satu penjaga toko kepada BBC New Indonesia ketika ditanya kapan stok minyak goreng datang lagi.

Memanfaatkan situasi, kebijakan satu harga belum merata

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat M Sinaga menduga ada pihak yang sengaja melakukan "manipulasi" karena stok dari produsen normal, sesuai dengan konsumsi per kapita yang mencapai 15 kilogram per kapita per tahun.