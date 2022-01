Covid naik lagi, PTM sekolah didesak dievaluasi - 'Orang tua murid deg-degan, guru was-was

'Ada murid positif, sekolah masih masuk'

Lemahnya pengawasan

'Pembiaran murid terinfeksi'

Yemiko menambahkan, berdasarkan laporan yang dihimpun LaporCovid-19, per Januari 2022 saja terdapat 60 laporan pelanggaran prokes.

PTM kini 'tidak lagi aman'

Ditambahkan oleh Ketua Umum PERKI, Isman Firdaus, "anak potensial mengalami komplikasi berat yaitu multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19 (MIS-C) dan komplikasi long Covid-19 lainnya".