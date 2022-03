Harga minyak goreng kemasan kembali normal, minyak curah disubsidi, pengawasan tetap 'harus diperketat'

24 menit yang lalu

"Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14.000 per liter, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian sehingga kita berharap dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional, ataupun di pasar basah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenen Jakarta usai rapat terbatas, Selasa (15/03).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai kebijakan itu bisa mengurangi risiko penimbunan, tapi pemerintah harus tetap melakukan pengawasan.

Kapan harga minyak goreng kembali normal?

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah juga sepakat dengan pengawasan distribusi dan perdagangan minyak goreng curah, sebab 61% konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia adalah minyak goreng curah.