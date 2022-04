BLT minyak goreng Rp300.000 dianggap tak solutif, pemerintah ‘gagal dan kalah’ hadapi mafia – ‘Kalau tak ada solusi lain, ketika bantuan habis ya habis lah kami’

49 menit yang lalu

Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah di sebuah agen penjualan minyak goreng di kota Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022). Untuk dapat membeli minyak goreng curah seharga Rp15.000 per liter, warga harus menunjukan fotokopi KTP dan hanya boleh membeli satu jeriken per orang.

Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp300.000 mencerminkan "kegagalan dan kekalahan pemerintah" terhadap mafia dalam mengatur skema harga minyak goreng, kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Pada Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp100.000 per bulan selama tiga bulan kepada 20,5 juta masyarakat dan 2,5 juta pedagang kaki lima.

'Kalau tak ada solusi lain, ketika bantuan habis ya habis juga lah kami'

Warung makan itu biasanya membutuhkan empat liter minyak goreng per hari. Namun belakangan ini, Ulfa mengaku kesulitan mencari minyak goreng curah. Sedangkan minyak goreng kemasan harganya kian tinggi dan pembeliannya kerap dibatasi.

"Sampai ngantre sih enggak, tapi susah dapatnya harus mencari kemana-mana. Kemarin dapat minyak curah Rp20.000 per liter, pernah juga beli dua liter itu Rp45.000," kata Ulfa mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng curah meski pemerintah telah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp14.000 per liter.

Dengan selisih harga yang harus ditanggung untuk membeli minyak goreng, Ulfa merasa BLT senilai Rp100.000 per bulan tidak cukup. Jumlah itu paling-paling hanya menutupi selisih harga dalam sepekan untuk pelaku usaha seperti dirinya.

Delianis berpenghasilan sekitar Rp30.000-Rp50.000 per hari. Dia juga terdaftar sebagai penerima bantuan melalui program keluarga harapan yang akan berhak menerima BLT minyak goreng.

"Disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa itu sangat lebar, di Sulawesi harga minyak goreng kemasan bisa lebih dari Rp45.000 per liter, untuk rumah tangga saja tidak mencukupi BLT itu," kata Bhima.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, bahwa BLT itu tidak cukup menambah daya beli masyarakat sepanjang minyak goreng curah masih langka.