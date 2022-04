Bebas visa kunjungan diberlakukan, karantina dari luar negeri dihapus di tengah penyebaran Covid subvarian XE, epidemiolog nilai pemerintah 'kurang hati-hati'

56 menit yang lalu

Menurut WHO, varian ini 10% lebih menular dibandingkan vírus Omicron aslinya, yang notabene sudah sangat menular.

Ancaman varian gabungan

Beberapa waktu lalu, Miko menyebut WHO pernah menyatakan bahwa pelonggaran pembatasan sosial yang dilakukan di beberapa negara di Eropa dan Inggris sebagai langkah brutal karena menyebabkan peningkatan kasus di beberapa negara, seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris.

Peningkatan kasus tinggi di Eropa di tengah cakupan vaksinasi yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia?

Bagaimana kalau Omicron XE masuk ke Indonesia?

Kondisi sudah aman

Kata dia, karena XE masih menjadi bagian dari Omicron dan 99% hasil Whole Genome Sequencing (WGS) di Indonesia merupakan Omicron, "sebenarnya kita secara individu mampu melawan itu kecuali mereka yang komorbid, rentan, dan lansia, itu tetap harus kita perhatikan".

Oleh sebab itu, Masdalina mengatakan pembatasan yang ketat sudah tidak perlu dilakukan. Pembatasan ketat seperti karantina dari perjalanan luar negeri bisa dilakukan kembali ketika ada varian baru atau varian of concern maupun new emerging disease yang baru yang sudah dinyatakan oleh WHO.