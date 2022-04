THR 2022 cair di tengah naiknya harga dianggap tak setimpal: ‘Percuma karena apa-apa naik, bahkan saya harus nombok‘

13 menit yang lalu

Tetapi, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengatakan kucuran dana itu "tidak sebanding" untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah tekanan yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga barang.