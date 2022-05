Punan Batu: Kisah suku pemburu-peramu terakhir Kalimantan, 'sampai meneteskan darah, kami menunggu pemerintah lindungi hutan kami'

Siapa Punan Batu?

'Hidup sediakan segalanya'

PT Inhutani I Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani sama-sama memegang sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari. Dokumen ini dikeluarkan Indonesian Forestry Certification Cooperation dengan mengacu skema sertifikasi internasional dari Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Janji terbaru pemerintah

Tiga peneliti—Patrice Levang, Edmond Dounias, dan Soaduon Sitorus—menuangkan gagasan itu dalam riset yang terbit di jurnal Forest, Trees, Livelihoods tahun 2005, Out of Forest, Out of Poverty?.