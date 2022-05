Mudik Lebaran: Kebangkitan pelaku UMKM di daerah 'Dulu tutup, sekarang habis 19 kg daging sehari', tapi tripel inflasi mengancam

Paijan mengenang, saat pandemi, ia kerap kali mengalami rugi hingga Rp400.000 per hari akibat sepinya pembeli. Apalagi ia memiliki sembilan karyawan yang tidak diberhentikan karena memiliki tanggungan keluarga.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan, aktivitas mudik tahun ini akan mendorong konsumsi di level regional - di mana faktor konsumsi berperan hingga 56% dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.