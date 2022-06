Harga tiket Candi Borobudur Rp750.000 untuk turis domestik, dosen sejarah: 'Akal-akalan'

sejam yang lalu

'Terlalu mahal kenaikannya'

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Jawa Tengah sangat menyayangkan rencana penerapan tarif baru tiket masuk kawasan Candi Borobudur.