Udara Jakarta 'buruk', pemerintah pusat didesak turun tangan atasi 'emisi lintas batas'

27 menit yang lalu

Berdasarkan inventori emisi yang dibuat Puji Lestari dkk. pada 2020 , sektor transportasi paling banyak menyumbang Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), dan partikel halus PM2,5.

"Sumber tidak bergerak di Jabar dan Banten, utamanya industri dan pembangkit listrik, itu kontribusinya cukup signifikan untuk SO2 dan NOx, yang ketika berinteraksi di atmosfer selama ratusan kilometer sampai di Jakarta itu bisa jadi PM2,5," kata Fajri Fadhillah, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) kepada BBC News Indonesia.

Studi oleh lembaga riset Center for Research of Energy and Clean Air, yang berbasis di Finlandia, menyebutkan ada sekitar 118 fasilitas industri - termasuk pembangkit listrik - yang beroperasi di Jawa Barat dan Banten.