Jepang mundur dari PLTU Indramayu, bagaimana nasib industri batu bara dan pasokan listrik?

sejam yang lalu

Meski demikian, menurut analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi, tren itu tidak akan berdampak dalam waktu dekat pada industri batu bara yang saat ini tengah "di atas angin" karena banyaknya permintaan dan harga tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.

Tren ke depan, nasib batu bara

"Kalau ketiga negara itu tidak mau lagi mendanai pembangunan PLTU, maka pilihannya siapa? Eropa dan AS jelas sudah tidak mau. Ekuiti internal PLN? Sangat terbatas, apalagi cash flow-nya sedang bermasalah saat ini," kata analis energi keuangan dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi, saat dihubungi, Rabu (29/06).