Ratna Asmara: Melacak sutradara perempuan pertama Indonesia, 'yang hilang dari sejarah perfilman'

8 menit yang lalu

Di balik reparasi film 'Dokter Samsi' - 'Bau gosong dari alat pemutar film'

'Lebih banyak ditulis di kolom gosip' - kisah di balik penelitian arsip Ratna

'Solidaritas sesama kaum perempuan' - film 'Sedap Malam' karya Ratna Asmara

'Konsisten representasikan permasalahan perempuan' - Ratna bermain film, menyanyi, dan menari

Bergabung dalam The New Java Industrial Film pada 1940an, Ratna mampu menampilkan bakatnya sebagai pemain film.

'Ratna bisa menjadi apapun dalam produksi film'

Dalam temuannya di arsip-arsip, Umi memahami bahwa Ratna berperan sebagai all rounder kru film . "Ia bisa menjadi apapun dalam produksi film."

"Di belakang layar, Ratna menjadi mentor akting, koreografer, kru wardrobe dan make up , hingga bertanggungjawab dalam penguncian lokasi," ungkapnya.

'Penghapusan sistemik atas kerja perempuan dan karyanya'

Pada 18 Mei 2022, Umi Lestari dan Lisabona Rahman — mewakili Kelas Liarsip — membagikan perjalanan riset dan proyek digitalisasi film 'Dokter Samsi' di Kuliah Umum This is Film! Heritage in Practise di Amsterdam, Belanda.