Alshad Ahmad dikecam terkait kematian anak harimau - "Saya pecinta binatang"

24 menit yang lalu

"Kita tunggu hasilnya dari lab, dan hasil diagnosa dari dokter, dan juga official statement nanti, apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ketika hasilnya sudah ada kita baru bisa tahu dan memastikan apa yang telah terjadi," kata Alshad kepada BBC News Indonesia.

"Di mana letak kesalahannya dia sampai bisa satwanya mati gitu kan? Apakah animal welfare tidak dipenuhi? Apakah dia kena human disease, dan apakah dia selama melihara si hewan satwa liar ini melakukan pemeriksaan rutin atau tidak, itu kan remains to be seen, artinya kita enggak tahu," kata Davina.