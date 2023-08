Polusi udara: Mengapa Jakarta disebut ‘sudah kiamat’ dan kapan kualitas udaranya akan membaik?

59 menit yang lalu

Sejak kapan udara tidak layak berlangsung di Jakarta dan sekitarnya?

Berdasarkan hasil uji petik, nilai Suspended Particulated Matter (SPM) di Jakarta menunjukkan "masalah serius" berdasarkan ukuran Badan Kesehatan Dunia (WHO).

WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki Particulated Matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikro meter (PM 2,5) melebihi 5 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) dalam rata-rata per tahun.