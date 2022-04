Aktris Jennifer Lawrence 'minta maaf' atas kisah 'garuk pantat' di Hawaii

10 Desember 2016

Aktris AS Jennifer Lawrence meminta maaf karena menyampikan kisah tentang menggaruk "pantatnya" menggunakan batu yang disucikan di Hawaii.

Pada acara The Graham Norton Show di BBC, Lawrence mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi saat dia tengah dalam proses pengambilan gambar The Hunger Games di negara bagian AS tersebut.