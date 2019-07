Justin Bieber ‘tunangan dengan Hailey Baldwin’

Hak atas foto Getty Images Image caption Justin Bieber dan Hailey Baldwin pernah berpacaran dalam waktu singkat. Keduanya kembali menjalin hubungan setelah Bieber putus dengan Selena Gomez.

Bintang pop asal Kanada, Justin Bieber, dilaporkan telah bertunangan dengan model Amerika Serikat, Hailey Baldwin.

Pria berusia 24 tahun itu melamar Baldwin di sebuah resor Bahama, sebagaimana dilaporkan situs TMZ.

Agar tidak merusak momen itu, sebelum Bieber melamar para pengawal pribadinya disebut meminta para pengunjung restoran menaruh telepon seluler mereka.

Kabar mengenai lamaran tersebut dikuatkan oleh ayah Bieber, Jeremy, yang mengunggah foto putranya di Instagram disertai tulisan "Gembira untuk bab selanjutnya".

Adapun ibu Bieber, Pattie Mallette, mencuitkan kata "Cinta" sebanyak tujuh kali di Twitter.

Sebagaimana dilaporkan situs TMZ, Bieber dan Baldwin pernah berpacaran tapi hanya dalam waktu singkat.

Namun, mereka kembali menjalin hubungan setelah Bieber putus dengan Selena Gomez.

Meski banyak yang gembira dengan kabar ini, tak sedikit pula warganet yang kecewa.

Hak atas foto Reuters Image caption Baldwin menjalani kariernya sebagai model busana, video musik dan acara televisi.

Baldwin menjalani kariernya sebagai model video musik dan acara televisi. Wajahnya pun pernah tampil pada majalah Vogue edisi AS, Marie Claire, dan Harper's Bazaar edisi Spanyol.

Perempuan itu merupakan putri Stephen Baldwin, aktor dan produser yang pernah membintangi film seperti Born on the Fourth of July, The Usual Suspects, serta The Flintstones in Viva Rock Vegas.

Dia juga merupakan keponakan Alec Baldwin, yang membintangi film The Hunt for Red October dan memparodikan Donald Trump.