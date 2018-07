Akankah penghargaan Oscar 2019 melahirkan bintang baru?

Hak atas foto Warner Bros Image caption Bradley Cooper (bersama Lady Gaga) berakting, menulis naskah, menjadi produser, dan menyutradarai film ini.

Penghargaan Oscar 2019 memang baru akan berlangsung Februari mendatang, namun dari sekarang kita sudah bisa mendapat gambaran film apa yang akan bersaing tujuh bulan ke depan berkat serangkaian festival film musim gugur.

Festival Film Venesia dan New York, misalnya telah memberikan cuplikan film-film yang menonjol. Selanjutnya giliran Festival Film Toronto dan Festival Film Telluride.

Peranan festival-festival ini penting bagi sebuah film dan para pelakonnya. Sebab, agar bisa bersaing di Oscar, film tersebut sebaiknya diputar terlebih dulu diputar di salah satu festival, atau bahkan di banyak festival sebagaimana terjadi pada film terbaik tahun lalu, The Shape of Water.

Berikut ini beberapa ulasan mengenai film-film yang kemunculannya dalam festival musim gugur jelas menandakan potensi pada gelaran Piala Oscar tahun depan.

A Star Is Born

Yang perlu Anda ketahui: Lady Gaga beradu akting dengan Bradley Cooper, yang menjadi sutradara untuk pertama kalinya. Cooper berperan sebagai musisi yang jatuh cinta dengan Gaga, penyanyi sekaligus penulis lagu yang sedang berjuang. Ketika karier Gaga melesat, hubungan mereka justru memburuk.

Yang menarik: Ketika film Cooper diputar di hadapan pengusaha bioskop AS, film ini mendapatkan sambutan yang meriah.

Penampilan festival: Film ini akan diputar pertama kali di Festival Film Venesia dan kemudian di Festival Film Toronto.

Potensi di ajang Oscar: Cooper dapat meraih sukses di sejumlah kategori, seperti film terbaik, sutradara, skenario, dan juga aktor. Gaga bisa berjaya di kategori aktris terbaik. Dia dan Mark Ronson pun boleh jadi bersaing pada kategori lagu terbaik untuk tembang The Shallow, yang diputar dalam cuplikan film.

First Man

Hak atas foto Universal Image caption Ryan Gosling bakal berharap aktingnya sebagai Neil Armstrong bisa mendaratkannya sebagai pemenang Piala Oscar.

Yang perlu Anda ketahui: Film ini berkisah mengenai astronaut Neil Amstrong menjelang pendaratan di bulan pada 1969.

Yang menarik: Film ini diputar pada pembukaan Festival Film Venesia. Sutradara Damien Chazelle punya pengalaman yang sama ketika film La La Land baru dirilis. Film-film lain yang telah diputar dalam festival tersebut adalah Gravity dan peraih kategori film terbaik, Birdman.

Penampilan festival: Festival Film Venesia menayangkannya secara perdana pada akhir Agustus dan akan ditayangkan di Toronto pada September. Hal tersebut menunjukkan bahwa film itu akan diputar juga di Telluride.

Potensi di ajang Oscar: Chazelle adalah sosok termuda yang meraih penghargaan sutradara terbaik dan bisa mendapatkan Oscar kedua kalinya selama tiga tahun. Gosling dan Claire Foy, yang berperan sebagi istri Amstrong, bisa juga masuk nominasi kategori aktor dan aktris terbaik.

The Favourite

Hak atas foto 20 Century Fox Image caption Rachel Weisz dan Olivia Colman bisa masuk nominasi.

Yang perlu Anda ketahui: Ini adalah drama yang menampilkan kostum-kostum abad ke-18. Kisahnya berpusat pada dua perempuan, Rachel Weisz dan Emma Stone, yang bersaing untuk merebut simpati Ratu Anne yang diperankan Olivia Colman.

Yang menarik: Pada pemutaran-pemutaran awal untuk melihat respons penonton, ketiga aktor utama mendapat tanggapan cukup positif. Sutradara Yorgos Lanthimos dikenal karena proyeknya yang tidak biasa, seperti The Lobster dan The Killing of a Sacred Deer, tetapi film ini dikatakan sebagai upayanya paling besar dalam menggarap film arus utama.

Penampilan festival: Tampaknya film ini akan diputar perdana di Venesia dan kemudian di Telluride. Dan kemudian akan diputar di Festival Film New York pada akhir September.

Potensi di ajang Oscar: Weisz, Stone, dan Colman bisa difavoritkan meraih nominasi untuk akting mereka. Nominasi film terbaik pun sangat mungkin terjadi. Film in juga menjadi favorit meraih penghargaan pada kategori desain produksi serta tata rias dan rambut. Adapun Sandy Powell boleh jadi memperoleh piala keempat dalam kategori desain kostum.

Beautiful Boy

Hak atas foto Amazon Studios Image caption Beautiful Boy berpotensi membuat Amazon meraih nominasi film terbaik untuk kedua kalinya.

Yang perlu Anda ketahui: Timothee Chalamet berperan sebagai seorang pria muda yang berjuang dengan kecanduan narkoba dan Steve Carell melakoni peran sebagai ayahnya.

Yang menarik: Cuplikannya yang bernuansa sedih menampilkan kemampuan akting dari kedua bintang, semacam kisah nyata yang menarik dipilih para juri Piala Oscar.

Penampilan festival: Film ini akan ditayangkan perdana di Toronto.

Potensi di ajang Oscar: Jika film ini berhasil, nominasi untuk aktor terbaik bisa jatuh pada Chalamet dan Carell. Film ini juga bisa meraih nominasi film terbaik kedua untuk layanan streaming Amazon, setelah Manchester By The Sea pada 2017.

If Beale Street Could Talk

Hak atas foto Annapurna Pictures Image caption Kiki Layne yang berperan sebagai Trish beradu akting dengan Stephan James, yang memerankan tokoh Fonny.

Yang perlu Anda ketahui: Ini adalah film pertama sutradara Barry Jenkins sejak Moonlight (pada akhirnya) memenangi kategori film terbaik pada 2017. Film ini berdasarkan kisah cinta tahun 1970-an berlatar Harlem.

Yang menarik: Sejauh ini belum ada cuplikannya , jadi tidak banyak yang diketahui mengenai film ini.

Penampilan Festival: Ini akan ditayangkan perdana di Toronto, tapi tidak di Telluride.

Potensi di ajang Oscar: Jenkins berpotensi masuk nominasi dalam kategori sutradara dan skenario terbaik. Dan kemungkinan dapat masuk nominasi film terbaik.

Can You Ever Forgive Me?

Hak atas foto 20th Century Fox Image caption Melissa McCarthy, yang biasanya mendulang tawa dalam peran-peran komedinya, kini berakting dalam peran tokoh serius.

Yang perlu Anda ketahui: Melissa McCarthy, yang terkenal lewat karya komedinya, mengambil langkah lebih serius dalam memerankan kisah nyata yang ditulis penulis terlaris Lee Israel, mengenai pemalsuan dan penipuan.

Yang menarik: Para komedian yang berusaha menunjukkan sisi-sisi yang kurang terlihat dari talenta mereka sering menarik perhatian para juri Piala Oscar, sehingga film ini cukup dinantikan.

Penampilan Festival: Film ini akan dapat diputar dalam premier internasional di Toronto.

Potensi di ajang Oscar: McCarthy bisa masuk nominasi, begitu pula Richard E Grant, yang berperan sebagai teman dekat.

Roma

Hak atas foto Netflix Image caption Marina de Tavira berperan dalam film yang disutradarai Alfonso Cuaron.

Yang perlu Anda ketahui: Ini film pertama sutradara kelahiran Meksiko, Alfonso Cuaron, setelah Gravity yang pernah memenangi Oscar. Film ini bercerita mengenai kehidupan sebuah keluarga di Mexico City pada 1970-an.

Yang menarik: Festival Film Cannes ingin memutarnya pada Mei, tetapi distributor film Netflix menolak karena Cannes bersikeras bahwa film tersebut harus ditayangkan di bioskop umum agar dapat memenuhi persyaratan.

Penampilan Festival: Akan diputar secara perdana di Toronto. Dan bisa jadi diputar juga di Venesia atau Telluride. Festival Film New York dipastikan menayangkannya pada bulan Oktober.

Potensi di Oscar: Cuaron adalah salah satu pembuat film paling mahir, dan proyek ini dapat memberi Netflix nominasi film terbaik yang pertama.

Widows

Hak atas foto 20th Century Fox Image caption Cuplikan provokatif Widows' menjadi perbincangan warganet.

Yang perlu Anda ketahui: Berdasarkan serial TV Lynda La Plante mengenai sekelompok janda yang para suaminya meninggal dalam perampokan, film ini adalah garapan pertama Steve McQueen sejak Twelve Years a Slave memenangkan film terbaik pada 2014.

Yang menarik: Cuplikan pertama telah menghasilkan banyak obrolan di dunia maya.

Penampilan Festival: Toronto akan menggelar pemutaran perdananya, dan dapat menjadi pembukaan dalam Festival Film London pada bulan Oktober.

Potensi di ajang Oscar: Selain McQueen, film ini ditopang oleh Viola Davis, penulis naskah Gillian 'Gone Girl' Flynn serta produser Canning dan Emile Sherman (dua produser di balik The King's Speech).

Dengan nama-nama ini, publik menantikan apakah film tersebut bisa meraih kesuksesan di Piala Oscar.

Tapi bukan berarti semua film yang ditayangkan di festival musim gugur, punya kans lebih besar meraih nominasi Piala Oscar. Contoh konkret tahun ini adalah Black Panther, Black Kkklansmen, A Quiet Place dan Hereditary.

Piala Oscar 2019 akan diadakan pada 24 Februari 2019.