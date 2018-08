Jaket Star Wars diperkirakan akan laku dilelang Rp19 triliun

Hak atas foto PA Image caption Jaket ini adalah salah satu barang Star Wars yang akan dijual.

Jaket yang dipakai Harrison Ford ketika memerankan Han Solo pada film Star Wars: The Empire Strikes Back, diperkirakan akan mencapai nilai £1 miliar atau hampir Rp19 triliun pada pelelangan bulan depan.

Pakaian ini adalah satu dari 600 benda yang akan dilelang pada acara penjualan barang-barang kenangan film di London.

Hoverboard yang dipakai Marty McFly di film Back To The Future Part II dan kostum Johnny Depp di Edward Scissorhands juga akan dijual.

Balai lelang Prop Store menyatakan penjualan ini akan memasukkan "sejumlah benda paling penting dari film masa kini".

Penggemar Star Wars juga akan dapat mengikuti lelang helm Stormtrooper dari A New Hope, yang diperkirakan akan mencapai £60.000 atau Rp1,1 miliar.

Hak atas foto Getty Images Image caption Harrison Ford mengenakan jaket di The Empire Strikes Back.

Hak atas foto PA Image caption Dua helm Stormtrooper juga akan dilelang.

Helm yang sama dari film terbaru, The Last Jedi, dapat mencapai £50.000 atau Rp946 juta, kata rumah lelang. Keuntungan yang didapat akan diberikan ke organisasi perlindungan anak di Inggris, NSPCC.

Pedang cahaya Hayden Christensen yang memerankan Anakin Skywalker di Revenge Of The Sith kemungkinan akan mencapai nilai sampai £100.000 atau Rp1,8 miliar.

Hak atas foto PA Image caption Pedang cahaya Hayden Christiansen di Revenge Of The Sith.

Pada bulan Juni, sebuah pistol yang dipakai Ford pada Return of the Jedi laku dalam lelang di New York seharga US$550.000 atau Rp7,9 miliar.

Lelang akan diadakan di BFI Imax, London, di mana barang-barang ini akan dipamerkan ke umum dari tanggal 6 September sampai 20 September.

Hak atas foto PA Image caption Barang-barang yang digunakan Tom Hanks di film Forrest Gump dan Saving Private Ryan adalah bagian dari 600 benda yang akan dilelang.

Hak atas foto PA Image caption Topi fedora Harrison Ford dari film The Indiana Jones films dan papan luncur Marty McFly di Back To The Future II .

Hak atas foto PA Image caption Kostum Johnny Depp di Edward Scissorhands dan pakaian Superman yang dikenakan Christopher Reeve juga akan dilelang.

Prop Store menyatakan cambuk Ford di Indiana Jones and The Temple Of Doom diperkirakan akan terjual di sekitar harga £50.000 - £70.000 atau Rp946 juta - Rp1,3 miliar, sementara topi fedora dari The Raiders Of The Lost Ark akan laku di kisaran £200.000 - £300.000 atau Rp3,7 miliar - Rp5,6 miliar.

Benda lain yang akan dijual antara lain adalah jubah Brad Pitt saat memerankan Tyler Durden di Fight Club, di samping topi Bubba Gump Shrimp di film Forrest Gump yang dipakai Tom Hanks.

Selain pakaian Depp di Edward Scissorhands akan ada juga kostum Superman yang dikenakan Christopher Reeve, di samping baju Spike di film Moonwalker Michael Jackson dari tahun 1988.