Di balik meningkatnya penerbangan internasional yang akan banyak singgah di Cina

Hak atas foto Getty Images Image caption Sejumlah maskapai di Cina meningkatkan jumlah penerbangan internasional mereka.

Seiring dengan meningkatnya minat wisatawan Cina untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, jumlah maskapai Cina pun bertambah banyak. Mereka menawarkan tiket-tiket murah kepada para penumpangnya. Namun apakah mereka bermain 'sehat' dalam menarik minat para wisatawan?

Jika Anda memesan tiket pesawat dari London ke Sydney, misalnya Anda bisa memperoleh gambaran jelas tentang perubahan besar dalam perjalanan udara global dalam beberapa tahun terakhir.

Sama halnya jika Anda ingin terbang dari Bangkok ke Los Angeles. Atau dari Singapura ke New York.

Dilihat dari tiga rute perjalanan tersebut, dewasa ini maskapai Cina adalah jasa penerbangan yang paling sering menawarkan tiket paling murah.

Ambillah rute perjalanan dari London ke Sydney. Lalu carilah tiket dengan menetapkan dua tanggal secara acak untuk pulang pergi, menggunakan salah satu situs pencari penerbangan paling terkenal - 30 Oktober dan 12 November - saat kita memesan tiket, maka akan muncul tiket penerbangan termurah yang ditawarkan China Southern Airlines.

Sementara itu, jika Anda ingin terbang antara Bangkok dan Los Angeles pada tanggal yang sama, tiket dengan harga terendah ditawarkan oleh maskapai China Eastern Airlines.

Jadi, jika Anda tidak keberatan singgah di salah satu kota di Cina yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya - bagaimana dengan perjalanan selama 12 jam di Qingdao? - para wisatawan yang bepergian untuk kepentingan bisnis maupun liburan seringkali bisa menghemat uang dalam jumlah yang wajar.

Hak atas foto Getty Images Image caption JUmlah wisatawan yang bepergian dengan pesawat semakin banyak jumlahnya di Cina.

Tetapi bagaimana sebenarnya jumlah maskapai penerbangan Cina yang terus meningkat ini mampu menawarkan harga murah yang melemahkan pesaingnya yang lebih mapan dari Eropa, AS, Asia, dan Timur Tengah?

Apakah mereka cukup sportif bermain di kancah penerbangan?

Dan bagaimana sejumlah maskapai penerbangan Cina mampu mengamankan jumlah slot pendaratan yang sering kali sulit didapatkan di seluruh dunia?

Shukor Yusof pendiri Endau Analytics, sebuah kelompok riset industri penerbangan yang berbasis di Singapura mengatakan, sudah tidak diragukan bahwa maskapai-maskapai penerbangan utama di Cina disubsidi oleh pemerintah Cina,

Subsidi-subsidi ini memungkinkan maskapai-maskapai penerbangan, yang masuk ke dalam tiga besar - Air China, China Eastern dan China Southern - untuk secara agresif mendapatkan pangsa pasar di seluruh dunia tanpa terlalu mengkhawatirkan kerugian yang ada di sepanjang perusahaan mereka berdiri.

"Maskapai-maskapai Cina tidak mengungkapkan rincian, atau spesifik," kata Yusof. "Namun, dengan mempertimbangkan jumlah pesawat yang terbang, adil untuk mengatakan bahwa beberapa dari mereka bahkan melanggar, banyak yang kehilangan uang, dan hanya sedikit yang dapat menambah keuntungan."

Hak atas foto Getty Images Image caption Para pengamat mengatakan, maskapai-maskapai besar Cina berupaya keras meningkatkan kualitas kabin agar setara dengan maskapai-maskapai Barat yang telah mapan.

Maskapai Cina juga mendapat manfaat dari pemerintah Cina yang menawarkan subsidi untuk menjalankan penerbangan internasional dari kota-kota besar di negara mereka, dengan harapan menempatkan mereka lebih banyak di peta, dan mendorong pariwisata dan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2016 otoritas Cina di luar kota Beijing, Shanghai dan Guangzhou menghabiskan setidaknya 8.6bn yuan (Rp16 miliar) mensubsidi maskapai penerbangan, sebagian besar untuk penerbangan internasional, menurut data yang dikumpulkan oleh kelompok riset Analisis Data Penerbangan Sipil.

Salah satu maskapai penerbangan Cina yang lebih kecil, Sichuan Airlines, menawarkan layanan penerbangan ke Los Angeles dari Hangzhou dan Jinan, dan kedua penerbangan itu dikatakan sangat bergantung pada subsidi, dengan kurang dari 60% kursi, dibandingkan dengan rata-rata industri global yang awalnya 81,4% pada tahun 2017.

Hak atas foto Getty Images Image caption Cina telah membangun 55 bandara baru sejak tahun 2010.

Berkat dukungan keuangan dari pemerintah Cina - yang merupakan pemilik mayoritas Air China, China Eastern dan China Southern - maskapai-maskapai Cina juga memiliki dana untuk membeli slot pendaratan di seluruh dunia. Ini bisa menelan biaya puluhan juta dolar, dengan maskapai penerbangan harus membelinya dari maskapai lain.

Namun, meski pemerintah Cina tidak diragukan lagi menggunakan kekuatan keuangannya untuk membantu maskapai penerbangan Cina meraih pangsa pasar penerbangan global yang semakin besar, akan terlalu simplistik untuk mengaitkan meningkatnya dominasi maskapai negara itu dengan hanya mengandalkan sponsor negara.

Sebaliknya Anda harus ingat bahwa Cina adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, dan semakin banyak orang yang mampu terbang ke luar negeri pada hari libur. Ini terjadi pada saat yang sama, ketika negara-negara di Barat telah mengurangi pembatasan visa terhadap wisatawan Cina.

Yusof mengatakan bahwa jumlah orang dari daratan Cina yang terbang ke luar negeri telah meningkat lebih dari dua kali lipat selama sepuluh tahun terakhir, "ini merupakan yang tercepat di dunia".

"Kami berbicara soal hampir terisinya 100 juta kursi di tahun 2017 saja," katanya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Maskapai-maskapai utama di Cina telah menginvestasikan dana jutaan dolar untuk pesawat baru.

Di luar Asia, tujuan wisata ke luar negeri yang paling populer di kalangan pelancong Cina adalah AS. Para turis Cina ini menghabiskan dana rata-rata hampir $7.000 (Rp102 juta) per perjalanan, menurut Asosiasi Perjalanan AS.

Mengingat ini memberi dorongan terhadap industri pariwisata di AS dan Eropa, Anda dapat melihat mengapa pemerintah cukup senang melihat lebih banyak penerbangan dari Cina.

Bahkan, pertumbuhan jumlah penumpang internasional Cina begitu besar, sehingga Cina diperkirakan mengambil alih AS sebagai pasar penerbangan terbesar di dunia pada 2022, menurut badan industri Asosiasi Transportasi Udara Internasional.

Untuk memenuhi peningkatan yang pesat ini, Cina juga terus membangun lebih banyak bandara. Pada tahun 2010 negara itu memiliki 175 bandara. Sekarang mereka memiliki 230 bandara.

Andrew Herdman, direktur jenderal Asosiasi Asia Pacific Airlines, mengatakan bahwa faktor lain di balik meningkatnya jumlah penumpang internasional maskapai penerbangan Cina, adalah peningkatan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada penumpang.

"Maskapai Cina telah berhasil melakukan upaya untuk mempersempit kesenjangan dalam tingkat layanan yang dirasakan melalui investasi dalam produk dan layanan pelanggan, dan penyelarasan yang erat dengan standar internasional," katanya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pemerintah Cina adalah pemegang saham terbesar untuk tiga maskapai utama di negara itu - China Eastern, China Southern, dan Air China.

Sebagai hasil dari peningkatan kualitas ini, semakin banyak wisatawan Barat dan Cina yang senang terbang dengan maskapai Cina, terutama jika mereka bisa menghemat uang.

Tetapi, kembali ke dukungan keuangan bahwa pemerintah pusat Cina, dan otoritas regional negara itu, menyumbang ke maskapai penerbangan negara itu. Peter Harbison, ketua eksekutif dari kelompok penelitian yang berbasis di Sydney, Centre for Aviation, mengatakan mereka akan bersikap munafik terhadap AS dan negara-negara Eropa yang terlalu banyak mengeluh.

"Seluruh struktur peraturan penerbangan internasional dibangun di atas ketidakadilan, dengan rintangan proteksionis yang sangat besar untuk dimasuki," katanya. "Memalukan bagi siapa pun untuk menyatakan persaingan tidak sehat dalam penerbangan."

"Sedikit kaya, dalam pandangan kami, untuk maskapai Barat yang mengkritik tiga maskapai utama Cina atas bantuan yang mereka terima, ketika maskapai AS dan Uni Eropa juga mendapatkan subsidi dalam jumlah besar dari otoritas masing-masing." kata Yusof mengamini.