'Korban' pelecehan seksual aktris Asia Argento, tokoh gerakan #MeToo, angkat bicara

Hak atas foto Getty Images Image caption Bennett berperan sebagai anak laki-laki Argento pada film tahun 2004 berjudul The Heart Is Deceitful Above All Things.

Aktor Jimmy Bennett, yang menuduh aktris Italia Asia Argento, melecehkannya secara seksual saat masih berusia belasan tahun mengatakan dirinya "malu dan takut" ketika cerita tersebut terungkap.

Dia mengatakan dirinya merasakan "ada stigma" karena dirinya seorang pria.

New York Times melaporkan Argento, pimpinan gerakan #MeToo, membayar Bennett US$380.000 atau Rp5,5 miliar setelah Bennett menuduhnya melecehkannya saat aktor tersebut berumur 17 tahun.

Dia mengakui melakukan pembayaran tetapi menyangkal melakukan pelanggaran seksual.

New York Times menyebut Bennett menuduh Argento menyerangnya pada tahun 2013. Dia berperan sebagai anak laki-laki Argento pada film tahun 2004 berjudul The Heart Is Deceitful Above All Things.

Dia mengatakan dirinya mengumumkan hal ini setelah Argento mengaku diperkosa Harvey Weinstein.

"Trauma saya muncul kembali ketika dia menyatakan diri sebagai korban," tulisnya di Instragram.

"Saya tidak memberikan pernyataan di depan umum dalam beberapa hari dan jam terakhir karena saya malu dan takut menjadi bagian dari pembicaraan masyarakat.

"Saya di bawah umur ketika peristiwa itu terjadi dan saya berusaha mendapatkan keadilan lewat cara yang masuk akal menurut saya saat itu karena saya tidak siap menghadapi akibatnya jika cerita saya diketahui umum."

Dia menambahkan, "Saya tidak berpikir orang akan memahami bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saya masih remaja laki-laki."

Argento adalah salah satu orang pertama yang berbicara menentang tokoh Hollywood Harvey Weinstein yang dituduh melakukan pelanggaran seksual oleh puluhan perempuan.

New York Times melaporkan dia mengatur pembayaran ke Bennett "beberapa bulan setelah pengungkapannya" tentang Weinstein di bulan Oktober.

Lewat sebuah pernyataan di surat kabar yang mengungkapkan cerita tentang Bennett, dia menggambarkan dirinya "sangat terkejut dan sakit hati saat membaca berita yang sama sekali tidak benar".

Dia mengatakan hubungan mereka "hanyalah sebagai teman" tetapi hal ini berakhir setelah keterlibatannya dalam pengungkapan Weinstein, ketika Bennett "tanpa diperkirakan sebelumnya menuntut uang dalam jumlah besar dari saya".

Dia mengatakan pasangannya, juru masak terkenal Anthony Bourdain, "takut akan kemungkinan pemberitaan negatif dari orang seperti itu, yang dia pandang berbahaya, dan pengaruhnya kepada kita".

Argento menambahkan, "Kami memutuskan untuk menangani tuntutan Bennett, berusaha memahaminya, membantunya dan memberikan (yang diinginkannya)."

Bourdain bunuh diri pada Juni lalu.