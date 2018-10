Lukisan Banksy 'hancurkan diri sendiri' usai laku Rp20 miliar

Bukan Banksy namanya jika tidak membuat kejutan. Kali ini, lukisannya yang bertajuk 'Girl With Baloon' menghancurkan diri sendiri hanyabeberapa saat setelah dinyatakan laku terjual dengan harga lebih dari satu juta poundsterling atau setara Rp20 miliar.

Banksy mengunggah momen itu di akun Instagram-nya dan menulis: "Going, going, gone..."

Ia juga mengunggah video yang memperlihatkan bagaimana ia memasang bilang-bilang pisau penghancur dokumen di balik bingkai lukisan, "untuk berjaga-jaga seandainya lukisan ini dilelang," tulis sang seniman misterius itu.