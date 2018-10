Dari tokek macan tutul hingga dedaunan berpola rumit: foto para pemenang

Sejumlah foto memukau, mulai dari tokek macan tutul hingga daun-daun bercorak rumit yang berguguran memenangkan kompetisi Photographer of the Year dan Young Photographer of the Year dari Royal Society of Biology, Inggris.

Tema tentang alam yang diusung organisasi Royal Society of Biology ini menarik para peserta untuk menggali lebih jauh tentang keragaman bentuk, rangkaian dan struktur flora fauna di alam bebas.

Mereka mengabadikan simetri mikroskopis hingga bintik-bintik serta pola garis-garis pada tanaman, serangga, burung dan mamalia.

Penghargaan Young Photographer of the Yeardianugrahkan kepada Jack Olive, remaja berusia 17 tahun dari Devon, yang secara seekor tokek macan tutul.

Hak atas foto Jack Olive

"Tokek macan tutul menatap ke bawah lensa yang memungkinkan saya untuk mengambil foto ini," tutur Jack.

"Sisiknya yang berwarna kuning dan hitam terlihat sama-sama kontras dan cemerlang, bagian matanya juga menunjukkan pola dan detail yang luar biasa.".

Sementara itu Photographer of the Year, disematkan kepada Roberto Bueno, yang berhasil mengabadikan jejak ulat yang menghasilkan pola rumit pada daun-daun yang berjatuhan di lembah Yukon, Kanada pada musim gugur.

Hak atas foto Roberto Bueno

"Seekor ulat kecil adalah kejutan musim gugur di hutan utara Alaska dan Yukon," kata Roberto.

"Perilaku ulat pemakan daun (Phyllocnistis populiella), membuat pola yang menarik, dengan jalur yang rumit pada setiap daun.

"Hamparan berwarna kuning di hutan Alaska menjadi sebuah dunia baru untuk menikmati alam ."

Sebanyak 12 peserta terpilih dalam kompetisi foto tahun ini, baik dari fotografer amatir maupun calon-calon fotografer yang berada di bawah usia 18 tahun.

Lebih dari 2.500 foto dikirimkan oleh lebih dari 900 peserta dalam dua kompetisi ini.

Empat peserta terpilih untuk meraih penghargaan Young Photographer of the Year, dan delapan peserta lainnya terpilih untuk memenangkan penghargaan Photographer of the Year.

Berikut adalah sebagian karya di kategori Young Photographer of the Year

Hak atas foto Milo Hyde Image caption Bunga orbea variegata ini diabadikan oleh Milo Hyde yang berusia 10 tahun.

Hak atas foto Rebecca Keen Image caption Rebecca Keen memotret katak yang di tengah telur-telurnya di Danau Windermere, Inggris.

Hak atas foto Imogen Smith Image caption Imogen Smith, 17 tahun, memotret seekor zebra di Lewa Reserve, Kenya.

Berikut adalah hasil jepretan para peraih penghargaan Photographer of the Year

Hak atas foto Guilhem Duvot Image caption "Saya menyadarinya sebagai belalang hanya karena hewan itu melompat," kata Guilhem Duvot, yang mengambil foto ini di Slovakia.

Hak atas foto Håkan Kvarnström Image caption "Dinobryon divergens umumnya dikenal sebagai ganggang emas," kata Håkan Kvarnström. "Ia hidup di danau dan kolam di seluruh dunia dan membentuk koloni yang terdiri dari sekitar enam hingga 50 sel yang dikelilingi oleh selulosa seperti vas bunga."

Hak atas foto Steve Lowry Image caption Mikroskop yang digunakan Steve Lowry menunjukkan berbagai foraminifera. Cangkang makhluk kecil ini membentuk endapan batu kapur yang besar.

Hak atas foto Sean Clayton Image caption Sayap capung ini dipotret oleh Sean Clayton di Gelston, Skotlandia. "Sayap capung ini sangat rumit dan ketika dilihat dari dekat, saya pikir sayap-sayap itu terdiri dari beberapa pola yang paling indah di alam," kata Sean.

Hak atas foto Viraj Ghaisas Image caption Viraj Ghaisas memotret gambar ini di Mumbai, India. "Di musim dingin, burung-burung ini berkumpul di beberapa tempat di mana penduduk setempat menjadikannya sebagai ritual harian untuk memberi mereka makanan cepat saji."

Hak atas foto Henri Koskinen Image caption "Foto saya menggambarkan asam sitrat mengkristal pada kaca mikroskop," kata Henri Koskinen. "Asam sitrat adalah senyawa organik yang terjadi dalam metabolisme semua organisme aerobik."

Hak atas foto Steve Lowry/Royal Society of Biology Image caption Steve Lowry menggunakan mikrograf dengan cahaya terpolarisasi untuk menangkap kerumitan alat pengisap pada tarsus kaki depan kumbang jantan.

Foto-foto dilindungi hak cipta.