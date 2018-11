Bagaimana cara mengetahui pasangan yang kasar?

Hak atas foto Getty Images Image caption Apakah Anda tahu cara mengetahui pasangan yang kasar?

Pria itu ingin tau apa yang tengah kamu lakukan dan kamu tengah bersama siapa. Dia akan marah bila kamu tidak melakukan apa yang dia minta. Dia memberi perintah agar kamu melakukan apa yang dia minta.

Bila kamu sendiri, teman atau saudara berada dalam kondisi seperti ini, kemungkinan pasanganmu kasar dan ingin menguasaimu.

Inilah pendapat psikoterapis asal Meksiko, Tere Díaz Sendra, yang menulis buku tentang cara mengetahui pasangan yang kasar, How to Identify an Abusive Partner.

"Pada era di mana banyak pihak bergerak ke kesetaraan gender, saya masih mendapat pasien yang terperangkap dalam sikap yang menguasasi dan posesif." kata Tere kepada BBC Mundo.

"Ini terjadi, khususnya para perempuan."

Tere yang juga bekerja pada badan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga mengatakan seperti apa sikap yang ingin menguasai, cara mengetahuinya dan cara menyelamatkan diri.

Pasangan yang kasar

Pasangan kasar adalah orang yang kasar dan tak mau menghargai.

Kita semua mungkin pernah berperilaku seolah seperti tak terkendali namun orang yang kasar dapat disimpulkan sebagai orang yang menggunakan situasi untuk mendominasi dan memperlakukan orang lain demi kepentingan dan keperluannya sendiri.

Biasanya orang yang seperti ini senang merayu dan memanipulasi, biasanya dengan mengancam.

Kasus yang paling bahaya adalah orang yang mengancam sedemikian rupa dan membuat orang lain yang merasa bersalah.

Pasangan perempuan juga ada yang seperti ini. Biasanya perempuan ini yang menguasai ekonomi keluarga dan membatasi akses suaminya untuk anak-anak mereka.

Apakah pasangan kasar bisa berubah?

Ya bila mereka mau.

Namun sangat sulit dan karena itu bila Anda punya hubungan seperti itu sebaiknya melarikan diri.

Ada sejumlah kasus di mana para pria yang seperti itu mengatakan mereka tidak mengerti mengapa pasangan perempuannya takut. Pria yang bersikap seperti ini biasanya bisa berubah.

Perempuan biasanya memiliki banyak pihak yang mendukung bila menghadapi masalah terkait pasangan yang kasar.

Sementara pria biasanya tak punya hubungan emosi dengan teman-temannya.

Jadi bagi perempuan yang memiliki pasangan yang kasar, nasehat Tere adalah akhiri hubungan seperti itu.