Raup penghasilan Rp314 milyar, bocah tujuh tahun jadi YouTuber paling kaya

Hak atas foto YouTube Image caption Penghasilan Ryan naik dua kali lipat sejak tahun lalu.

Bocah laki-laki berumur 7 tahun yang memberikan ulasan mainan di YouTube, dinyatakan sebagai bintang berpenghasilan tertinggi di kanal itu, dengan pendapatan senilai $22 juta atau Rp314 miliar.

Menurut majalah Forbes, acara Ryan yang dikenal dengan Ryan ToysReview berhasil mengalahkan perolehan YouTuber ternama, Jake Paul dengan selisih sebesar $500.000 atau Rp7 miliar selama 12 bulan hingga Juni lalu.

Video-video yang mengulas berbagai mainan diunggah hampir setiap hari. Salah satunya, membahas tentang misteri telur raksasa berwarna biru yang menampillkan wajah Ryan, sudah ditonton oleh lebih dari 1 juta orang sejak hari Minggu (2/12).

Tayangan YouTube yang berjudul Dude Perfect berada di tempat ketiga, meraup penghasilan sebesar $20 juta atau Rp285 miliar, menurut laman Forbes.

Penghasilan Ryan, yang tidak termasuk pajak atau biaya yang dibebankan oleh agen atau pengacara, naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Ketika ditanya oleh stasiun televisi NBC mengapa anak-anak suka menonton videonya, Ryan - yang sekarang berusia delapan tahun - menjawab: "Karena saya menyenangkan dan saya lucu."

Orang tua Ryan mulai merekam dan memasukkan video ke kanal YouTube sejak Maret 2015, dan kini sudah ditonton oleh lebih dari 26 miliar orang dan mengumpulkan 17,3 juta pengikut.

Majalah Forbes menyebutkan pendapatan itu kecuali yang $1 juta dari total penghasilan $22 juta atau Rp314 miliar, diperoleh dari iklan sebelum video, sedang sisanya berasal dari unggahan sponsor.

Jumlah yang diperoleh dari unggahan sponsor itu kecil bila dibandingkan dengan YouTuber top lainnya, tulis Forbes. Ini di satu sisi karena keluarga Ryan memutuskan untuk memilih-milih sponsor, di sisi lain karena secara demografis lebih lemah dibanding youtuber lain.

Mainan-mainan yang ditampilkan dalam salah satu video di saluran tersebut bisa terjual ludas dengan cepat.

Kesepakatan dengan Walmart akan meningkatkan pendapatn Ryan lebih banyak lagi tahun depan.

Pada bulan Agustus, Walmart mulai menjual berbagai mainan dan pakaian eksklusif yang disebut dalam Ryan's World. Kemudian ada juga sebuah video yang menunjukkan Ryan dan orang tuanya mencari mainan sendiri di toko Walmart, yang sudah disaksikan oleh 14 juta orang dalam tiga bulan.

Karena ia masih anak-anak, 15% dari penghasilan Ryan dimasukkan ke dalam rekening bank yang hanya bisa ia akses ketika ia dewasa nanti.

Adik Ryan, dua perempuan kembar, yang juga tampil bersama dalam beberapa video di saluran YouTube yang berjudul Ryan's Family Review.

Video berjudul "Top 10 Science Experiments you can do at home for kids" yang dibintangi oleh ketiga anak tersebut sudah ditonton lebih dari 26 juta orang.

Dalam daftar Forbes itu, Daniel Middleton, gamer Minecraft yang memuncaki daftar YouTuber terkaya pada tahun 2017 dengan penghasilan $16,5 juta atau Rp228 miliar, merosot ke posisi keempat.

Posisi YouTuber Jake Paul yang tadinya berada di peringkat ke enam naik ke posisi kedua.

Sementara saudaranya, Logan Paul menurut Forbes tahun ini turun peringkat ke posisi 10 dengan perolehan $14,5 juta atau Rp199 miliar - masih $3 juta atau Rp42 miliar lebih banyak dari tahun 2017.

Pada bulan Januari, youtuber Logan Paul meminta maaf setelah menunjukkan jasad korban bunuh diri di Jepang dalam salah satu videonya.

AKibat kontroversi itu, Google, yang menaungi YouTube, menghapus video Paul dari program Google Preferred yang gemuk iklan.