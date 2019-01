Paspor negara mana yang paling sulit dipalsukan? 13 fakta menarik soal paspor

Hak atas foto Getty Images Image caption Paspor merupakan alat untuk menjelajah dunia.

Sudahkah Anda memeriksa masa berlaku paspor yang Anda miliki?

Pastikan dulu, sebelum Anda memutuskan bertandang ke mancanegara. Pasalnya, ada sejumlah negara yang mewajibkan pengunjung memiliki paspor dengan masa berlaku tiga bulan sejak meninggalkan wilayahnya.

Bahkan, pengunjung yang ingin ke Indonesia harus punya paspor dengan masa berlaku paling singkat enam bulan.

Fakta tersebut merupakan sekelumit dari berbagai fakta menarik mengenai paspor berikut ini:

1. Anda bisa menyaksikan Cahaya Utara di paspor negara-negara Skandinavia

Hak atas foto Getty Images Image caption Cahaya Utara atau Aurora Borealis tersimpan di dalam paspor negara-negara Skandinavia.

Jika Anda menempatkan paspor negara Skandinavia di bawah cahaya ultraviolet, Cahaya Utara atau Aurora Borealis akan tampak samar-samar di lembaran paspor tersebut.

2. Paspor pertama dalam sejarah ada di Alkitab

Hak atas foto Getty Images

Dalam kitab Nehemiah di Alkitab disebutkan, Raja Artaxerxes I dari Persia memberikan surat jalan kepada seorang pejabat sebagai jaminan keamanan bagi pejabat itu saat bertolak melintasi kawasan Yudea.

3. Paspor baru mencantumkan foto setelah Perang Dunia I

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebelum Perang Dunia I, paspor tidak mencantumkan foto pemiliknya.

Foto menjadi syarat pembuatan paspor setelah Perang Dunia I dimulai. Hal ini dipicu oleh insiden ketika seorang mata-mata Jerman masuk ke wilayah Inggris menggunakan paspor palsu Amerika Serikat.

4. Berat badan turun? Buat paspor baru

Hak atas foto Getty Images Image caption Kumis palsu tidak boleh digunakan saat membuat foto paspor.

Pemerintah Amerika Serikat mewajibkan pembaruan foto paspor jika pemiliknya mengalami kenaikan atau penurunan berat badan drastis, melakukan operasi wajah, atau setelah menambah/mencabut tato atau tindikan pada wajah.

5. Foto keluarga dulu boleh digunakan untuk foto paspor

Hak atas foto Getty Images Image caption Dulu foto keluarga bisa digunakan untuk foto paspor

Pada masa-masa awal penggunaan foto di paspor, seseorang bisa mengirimkan foto diri yang paling disukai.

Bahkan, foto keluarga diperbolehkan.

6. Perbarui paspor enam bulan sebelum kedaluwarsa

Hak atas foto Getty Images Image caption Cermati masa berlaku paspor

Jangan main-main dengan masa berlaku paspor, pastikan sebelum membuat rencana berkunjung ke mancanegara.

Pasalnya, ada sejumlah negara yang mewajibkan pengunjung memiliki paspor dengan masa berlaku tiga bulan sejak meninggalkan wilayahnya, seperti diterapkan beberapa negara di Eropa.

Untuk amannya, perbarui paspor enam bulan sebelum kedaluwarsa. Apalagi jika seseorang hendak berkunjung ke Cina, Indonesia, Rusia, Arab Saudi, dan berbagai negara lainnya.

7. Anda tidak perlu paspor untuk masuk ke Australia melalui Queensland

Hak atas foto Getty Images

Ini hanya berlaku bagi warga salah satu dari sembilan desa pesisir di Papua Nugini.

Papua Nugini dan Australia punya kesepakatan khusus yang membuat warga dari sembilan desa ini bisa masuk ke Australia tanpa paspor. Kesepakatan tersebut dibuat sebagai bagian dari perjanjian ketika Papua Nugini memperoleh kemerdekaan.

8. Takhta Suci Vatikan tidak punya pos pemeriksaan imigrasi

Hak atas foto Getty Images Image caption Takhta Suci Vatikan berada di Roma, Italia.

Takhta Suci Vatikan tidak punya pos pemeriksaan imigrasi, namun Paus Fransiskus membawa Paspor Vatikan No.1

9. Sebagian besar warga AS tidak punya paspor

Hak atas foto Getty Images Image caption Paspor AS.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, paspor AS berjumlah 121.512.341. Adapun jumlah warga AS sebanyak 321.362.789 orang.

10. Tonga menjual paspor

Hak atas foto Getty Images Image caption Tonga pernah menjual paspor.

Tonga pernah menjual paspor seharga US$20.000 per paspor atau Rp282 juta.

Mendiang Raja Taufa'ahau Tupou IV dilaporkan menjual sempat menjual paspor Tonga ke orang-orang bukan warga Tonga guan menggalang pemasukan negara.

11. Paspor Finlandia dan Slovenia menciptakan hiburan

Hak atas foto Getty Images Image caption Ilustrasi flipbook

Jika Anda bosan menunggu di bandara dan Anda merupakan pemegang paspor Finlandia atau Slovenia, Anda bisa memperoleh hiburan.

Balikkan lembaran demi lembaran paspor Anda ke arah depan. Alhasil, gambar-gambar di bawah halaman paspor menciptakan gambar bergerak.

12. Paspor Nikaragua paling sulit dipalsukan

Hak atas foto Getty Images Image caption Paspor Nikaragua disebut-sebut sebagai paspor yang paling sulit dipalsukan.

Paspor Nikaragua memiliki 89 fitur keamanan yang terpisah, termasuk berbagai hologram dan watermark.

Konsekuensinya, paspor Nikaraga disebut-sebut sebagai paspor paling sulit dipalsukan di dunia.

13. Ratu Elizabeth II tidak punya paspor

Hak atas foto Getty Images Image caption Ratu Elizabeth II

Ratu Elizabeth II tidak perlu reot membawa paspor. Pasalnya, karena dia yang memberikan izin bagi seluruh warga Inggris, dia pribadi tidak perlu paspor.

Akan tetapi, dokumen-dokumen rahasia miliknya perlu paspor.

The Queen's Messengers adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengantarkan dokumen-dokumen rahasia ini ke berbagai penjuru dunia dan dokumen-dokumen tersebut punya paspor tersendiri.

Diduga hanya ada 15 paspor semacam ini yang masih ada sampai sekarang.