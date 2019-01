Kenalkan: telur, bintang baru Instagram yang mengalahkan Kylie Jenner

Hak atas foto Getty Images Image caption Contoh sebutir telur - sangat mirip dengan foto telur yang diunggah di Instagram.

Sebutir telur berbintik-bintik, dengan latar berwarna putih, menjadi foto yang paling banyak disukai di Instagram yang mengalahkan foto bintang reality show, Kylie Jenner.

Dunia ini memang penuh dengan keajaiban yang menakjuban: matahari terbit tiap pagi, bayi domba lahir dari induknya, mawar mekar mewangi, dan yang termutakhir: sebutir telur bisa disukai 31 juta orang di Instagram.

Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan? Apa itu - hanya sebutir telur? Mengapa orang melakukan hal ini?

Inilah sejumlah pertanyaan yang menghantui kami -tetapi kami di sini hadir dengan berbagai jawaban dan bukan pertanyaan.

Jadi, inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang telur pemecah rekor sebagai foto yang paling disukai di dunia.

Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Hak atas foto @world_record_egg / Instagram Image caption Telur yang menghebohkan jagad dunia maya.

Foto telur itu diunggah ke akun @world_record_egg pada tanggal 4 Januari lalu.

Keterangan di bawah foto bertuliskan 'Mari kita bersama-sama membuat rekor dunia dengan memberikan 'like' paling banyak di Instagram. Mengalahkan rekor dunia saat ini yang dipegang oleh Kylie Jenner (18 juta)! '

Sejak saat itu foto tersebut sudah mendapat 'lik' dari 30 juta orang, memecahkan rekor sebelumnya untuk foto yang paling disukai.

Egg-cellent, sungguh teluar-biasa,

Kapan telur itu memecahkan rekor foto paling disukai di Instagram?

Pada 13 Januari, hanya satu setengah pekan setelah pertama kali diunggah - foto telur itu sudah mencapai tujuan akhir dengan jumlah 'like'lebih dari 18 juta orang.

Sebelumnya, gambar yang paling disukai adalah foto bintang reality show Kylie Jenner saat mengumumkan kelahiran bayinya bernama Stormi.

Foto Stormi, si jabang bayi, mendapat 'like" lebih dari 18 juta sejak pengumumannya pada bulan Februari 2018.

Hak atas foto @kyliejenner / Instagram Image caption Foto Stormi, putri Kylie Jenner mendapat likes lebih dari 18 juta.

Tapi sekarang komentar-komentar terbaru di foto si mungil yang baru lahir itu sepertinya merujuk pada telur itu.

Kylie, sang ibunda, pun terjun pula tentang foto telur tersebut.

Lalu ada video diunggah ke akunnya tentang bagaimana ia memecahkan sebutir telur di atas trotoar yang panas.

Telur itu tidak bisa matang - namun kita bisa menangkap maksudnya.

Apakah ini sesungguhnya hanya foto sebutir telur?

Hak atas foto Instagram / @world_record_egg Image caption Profil foto telur di Instagram.

Ya, memang.

Mengapa orang melakukan hal ini?

Pada titik ini, sulit untuk dikatakan -pemilik akun tidak kami kenal dan kelihatannya sih tidak ada tujuan lain kecuali mendapat 'like' paling banyak.

Kini sesudah jumlah 'like'-nya tercapai, apa tujuan dari sebutir telur ini? Bagaimana masa depannya?

Kami tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk Anda, kami hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana masa depan dari Gang Telur ini..