Allfy Rev: Ambisi 'menduniakan' Indonesia lewat musik

Alhamdulillah, saya dan seluruh team berhasil mengeksekusi produksi super berat ini :”) terimakasih telah percaya dengan mimpi dan tekad saya yang rumit ini... terimakasih atas bersatunya rasa juang kita bersama untuk menjunjung tinggi nama Indonesia di atas sana ! Dengan segala keterbatasan yg ada, kita mampu berdiri diatas sana dg segala properti yg lumayan mustahil dibawa kesana, tanpa helikopter :”) semoga tulus dan tekad seluruh team yg terlibat bisa tersampaikan di mahakarya kali ini, sebuah tanggung jawab besar bagi saya sebagai director yang akan menentukan hasil akhir karya ini ! Mohon support β€œpenuh” karya ini nanti yaaaa πŸ™ perjuangan kita tak akan berarti apapun tanpa support dan apresiasi teman2 semuaaaa ! Staytuned πŸ™ #AlffyRevforAsiangames2018 #gunungpenanggungan #puncakPAWITRA