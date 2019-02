Sunat perempuan, praktik yang masih sering terjadi: 'Saya menjerit kesakitan'

Hak atas foto Getty Images Image caption Perempuan yang dikenal sebagai 'pemotong' di Mombasa, Kenya memperlihatkan silet yang dipakai pada banyak alat kelamin perempuan.

Satu dari 20 anak dan perempuan dewasa mengalami salah satu bentuk mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) atau sunat perempuan, menurut perkiraan dari badan kesehatan dunia World Health Organisastion, WHO.

Ini berarti 200 juta perempuan mengalami sebagian pemotongan atau pengangkatan alat kelamin bagian luar.

WHO mendesak diakhirinya sunat perempuan pada International Day of Zero Tolerance terhadap Female Genital Mutilation tanggal Rabu (06/02).

Anak dan perempuan dewasa seringkali disunat saat anak-anak - kadang-kadang bahkan saat masih bayi - atau setelah mereka beranjak dewasa.

Sunat perempuan mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan kejiwaan yang sering kali mempengaruhi perempuan sepanjang kehidupannya.

"Saya disunat ketika berumur 11 tahun," kata Bishara Sheikh Hamo dari Afrika. "Saya diberi tahu nenek saya bahwa sunat perempuan adalah kewajiban bagi semua anak perempuan, ini membuat kami suci".

Tetapi Bishara tidak diberi tahu bahwa hal ini akan menyebabkan mereka mengalami menstruasi yang tidak teratur dan masalah kandung kemih seumur hidup, infeksi dan hanya bisa melahirkan lewat bedah caesar.

Dia sekarang menjadi pegiat anti sunat perempuan.

Apakah yang dimaksud dengan sunat perempuan?

Hak atas foto Getty Images Image caption UNICEF memperkirakan lebih dari 200 juta anak dan perempuan dewasa disunat di Afrika, Asia dan Timur Tengah.

Sunat perempuan adalah pemotongan atau pengangkatan alat kelamin bagian luar perempuan yang dilakukan secara sengaja.

Tindakan ini sering kali melibatkan pengangkatan atau pemotongan labia dan klitoris, dan WHO mengartikannya sebagai "prosedur apa pun yang melukai alat kelamin perempuan bukan untuk alasan kesehatan".

"Mata saya ditutup, saya menjerit kesakitan"

Sunat perempuan menyakiti anak dan perempuan dewasa, baik fisik dan kejiwaan, dan tidak ada keuntungan kesehatan dalam praktek ini, menurut WHO.

Tindakan ini juga sangat menyedihkan dan akan mengganggu hubungan mereka dengan pasangan, serta cara mereka memandang diri mereka sendiri. Sering kali hal ini dilakukan tanpa persetujuan perempuan atau dipaksakan.

Bishara menceritakan kepada BBC bagaimana dirinya disunat bersama-sama empat anak perempuan lainnya, "Mata saya ditutup. Dia kemudian mengikat tangan saya ke belakang. Kaki saya dibuka dan kemudian mereka mencari labia saya."

"Setelah beberapa menit, saya merasa sangat kesakitan. Saya menjerit tetapi tidak seorangpun mendengar. Saya berusaha melepaskan diri, tetapi mereka memegang kaki saya dengan kuat."

Dia mengatakan ini "memalukan. Ini adalah salah satu jenis prosedur kedokteran yang paling serius dan (dilakukan dengan cara yang) sangat tidak bersih. Mereka menggunakan alat yang sama kami semua".

Obat penghilang rasa sakit yang ada adalah jamu tradisional "ada lubang di tanah dan jamu di lubang. Mereka mengikat kaki saya seperti kambing dan mengoleskan jamu. Mereka kemudian mengatakan anak perempuan berikutnya, anak perempuan berikut dan mereka menarik anak perempuan berikutnya..."

Meskipun sunat perempuan ilegal di banyak negara, ini masih dilakukan secara rutin di banyak tempat di Afrika, Asia dan Timur Tengah - dan juga di tempat lain di dunia pada masyarakat dimana sunat perempuan biasa dilakukan.

Empat macam sunat perempuan

JENIS 1: Klitoridektomi. Ini adalah pengangkatan keseluruhan atau sebagian klitoris yang peka dan kulit di sekitarnya.

Image caption Klitoridektomi.

JENIS 2: Eksisi, Pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris disamping pengangkatan labia minora atau liputan kulit di bagian dalam di sekeliling vagina.

Image caption Eksisi.

JENIS 3: Infibulasi. Pemotongan dan perubahan letak labia minora dan labia majora - lipatan kulit bagian luar di sekeliling vagina. Ini sering kali melibatkan jahitan yang meninggalkan hanya sebuah lubang kecil.

Image caption Pada infibulasi, labia minora dan majora perempuan - sering kali termasuk klitoris - dipotong.

Praktik ini bukan hanya sangat menyakitkan dan berbahaya, tetapi juga berisiko infeksi yang terus berlangsung: penutupan vagina dan urethra meninggalkan bukaan yang sangat kecil sebagai saluran cairan menstruasi dan urine.

Image caption Infibulasi sering kali berupa jahitan vagina, meninggalkan hanya sebuah lubang kecil.

Pada kenyataannya, kadang-kadang lubangnya begitu kecil sehingga perlu digunting untuk membukanya agar dapat melakukan hubungan seksual atau ketika perempuan melahirkan - sering kali ini menimbulkan komplikasi yang menyakiti ibu dan bayi.

JENIS 4: Praktik ini melibatkan tindakan menyakitkan seperti penusukan, penorehan, penggoresan atau pembakaran klitoris atau alat kelamin.

Image caption Pada beberapa kasus alat kelamin perempuan dimutilasi dengan cara penusukan, penorehan, penggoresan atau pembakaran.

Mengapa sunat perempuan dilakukan?

Hak atas foto Getty Images Image caption Perempuan Maasai Kenya menyuarakan penolakan terhadap sunat.

Alasan yang paling sering dikutip terkait dengan praktik sunat perempuan adalah: penerimaan masyarakat, agama, pandangan yang salah tentang kebersihan, cara memelihara keperawanan, membuat perempuan "dapat dinikahi" dan meningkatkan kenikmatan seksual pria.

Pada sejumlah kebudayaan sunat perempuan dipandang sebagai bagian dari proses menjadi dewasa dan dipandang prasyarat pernikahan.

Meskipun tidak terdapat keuntungan terkait kebersihan dan kesehatan untuk sunat perempuan, masyarakat yang mempraktekkannya percaya vagina perempuan perlu dipotong - dan perempuan yang tidak disunat dipandang tidak sehat, tidak bersih dan tidak berharga.

Sering kali dilakukan tanpa persetujuan perempuan dan ahli kesehatan dunia meyakini sunat perempuan sebagai sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi mereka. Sunat perempuan dilakukan kepada anak-anak, ini juga dipandang sebagai sebuah bentuk pelecehan anak.

Dimana sunat perempuan dipraktekkan?

Saat ini sunat perempuan diperkirakan dilakukan di Afrika, sejumlah daerah di Timur Tengah dan Asia - tetapi juga pada sejumlah masyarakat imigran di Eropa, Amerika Utara dan Selatan serta Australia.

Menurut laporan UNICEF yang dilakukan di 29 negara Afrika dan Timur Tengah, praktek ini maish banyak dilakukan, meskipun 24 negara tersebut sudah memiliki perundangan yang melarang sunat perempuan.

Di negara seperti Inggris, di mana sunat perempuan ilegal, praktek ini semakin sering dilakukan pada bayi dan anak kecil.

Ahli sunat perempuan dan pengacara Dr Charlotte Proudman mengatakan "nyaris tidak mungkin mengetahuinya" karena anak perempuan belum bersekolah atau terlalu kecil untuk melaporkannya.

Seorang ibu - asal Uganda - menjadi perempuan pertama di Inggris yang dinyatakan bersalah melakukan sunat perempuan.

Perempuan berumur 37 tahun, penduduk London yang tidak bisa disebutkan jati dirinya karena alasan hukum, melakukan sunat atas anak perempuannya, yang berusia tiga tahun, dan akan dihukum pada tanggal 8 Maret mendatang.

Di banyak negara di mana sunat perempuan dipraktekkan, adalah tabu untuk membicarakan hal ini. Kadang-kadang karena khawatir dikecam orang luar.

Di tempat-tempat di mana sunat perempuan ilegal, orang juga tak membicarakan isu ini karena ketakutan akan dihukum keluarga atau masyarakat.