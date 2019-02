Oscar 2019: Rami Malek aktor terbaik, film terbaik diraih Green Book

Hak atas foto Getty Images Image caption Rami Malek berhasil meraih sebagai aktor terbaik pengharrgaan Oscar 2019.

Aktor asal AS Rami Malek telah memenangkan Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik atas perannya sebagai Freddy Mercury dalam film biopik band rock Queen, Bohemian Rhapsody.

Sementara piala Aktris Terbaik diraih aktris asal Inggris, Olivia Colman, atas perannya dalam The Favorite.

"Ibuku ada di sini, di suatu tempat ... saya mencintaimu," kata Rami Malek, saat memberikan sambutan singkat, setelah menerima piala Oscar sebagai aktor terbaik.

Adapun Olivia Colman, dalam pidato singkatnya, berkata: "Benar-benar sangat menegangkan. Ini lucu. (Saya) meraih Oscar!"

Hak atas foto Kevin Winter/Getty Image caption Olivia Colman, dalam pidato singkatnya, berkata: "Benar-benar sangat menegangkan. Ini lucu. (Saya) meraih Oscar!"

Dengan meraih Oscar, Rami Malek - yang memerankan penyanyi legendaris Fredy Mercuri - mengulangi sukses saat meraih predikat yang sama di ajang penghargaan Baftas dan Golden Globes.

Dia berhasil menyisihkan aktor Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), serta Viggo Mortensen (Green Book).

Sementara Olivia Colman, aktris Inggris, mampu mengalahkan para pesaingnya Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), serta Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?).

Film terbaik: Green Book

Sementara, film Green Book yang disutradarai Peter Farrelly terpilih sebagai film terbaik.

Film ini mengalahkan The Favorite, A Star is Born, BlacKklansman, Vice, Black Panther dan Roma.

Hak atas foto Getty Images Image caption Film Green Book yang disutradarai Peter Farrelly terpilih sebagai film terbaik.

Dan sutradara terbaik...

Dalam ajang Oscar 2019, penghargaan sutradara terbaik diraih oleh Alfonso Cuaron dalam film Roma.

Ini merupakan penghargaan ketiga yang diraih Alfonso Cuaron, setelah sebelumnya berhaisl meraih penghargaan cinematography dan foreign language film di ajang Oscar 2019.

Dia berhasil menyisihkan Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice), Pawel Pawlikowski (Cold War).

Adapun peraih penghargaan lainnya...

Hak atas foto Kevin Winter/Getty Images Image caption Bintang utama film Green Book, Mahershala Ali, berhasil meraih piala Oscar 2019 sebagai Best Actor in a Supporting Role.

Sebelumnya, bintang utama film Green Book, Mahershala Ali, berhasil meraih piala Oscar 2019 sebagai Best Actor in a Supporting Role.

Ali menyisihkan para nomine lainnya seperti Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Rockwell (Vice), Richard E Grant (Can You Ever Forgive Me?), dan Sam Elliott (A Star Is Born).

Hak atas foto VALERIE MACON/AFP Image caption Alfonso Cuaron

Film Roma, karya sutradara Alfonso Cuaron, berhasil mencetak sejarah dalam Oscar 2019, yaitu berhasil meraih penghargaan Best Foreign Language.

Drama otobiografi hitam-putih itu, berhasil menyisihkan film-film lainnya yang berhasil masuk dalam nominasi, seperti Capernaum (Lebanon), Never Look Away (Jerman), Shoplifters (Jepang), Cold War (Polandia).

Dalam ajang Oscar 2019, fil Roma juga memenangi Best Cinematography dan mengungguli film A Star Is Born, Cold War, The Favourite, serta Never Look Away yang juga masuk dalam nominasi tersebut.

Aktris Regina King meraih...

Hak atas foto AFP Image caption Aktris Regina King meraih penghargaan Academy Awards 2019 sebagai Best Actress in a Supporting Role.

Aktris Regina King meraih penghargaan Academy Awards 2019 sebagai Best Actress in a Supporting Role.

Pengumuman tersebut dibacakan dalam perhelatan Oscar ke-91 di Dolby Theatre, Los Angeles, California, AS, Minggu (24/02) waktu setempat.

Di hadapan wartawan, usai menerima penghargaan, dia menyebut sosok ibunya berperan besar atas capaiannya: "Ibu saya adalah segalanya. Dia seperti mercuar diantara para hadirin."

Dalam film If Beale Street Could Talk, King meraih penghargaan tersebut, dengan mengungguli nominantor laonnya, seperti Amy Adams (Vice), Emma Stone (The Favourite), Rachel Weisz (The Favourite), serta Marina De Tavira (Roma).

Black Panther

Adapun film Black Panther, yang disutradarai Ryan Coogle, berhasil meraih Best Costume Design dalam penghargaan Oscar 2019.

Hak atas foto Frazer Harrison/Getty Images Image caption Film Black Panther, yang disutradarai Ryan Coogle, berhasil meraih Best Costume Design dalam penghargaan Oscar 2019. Ruth E. Carter, yang bertanggungjawab untuk kostumnya, menerima penghargaan tersebut.

Film superhero ini mengalahkan film The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots, serta nominasi lainnya yaitu The Ballad of Buster Scruggs.

Bohemian Rhapsody

Untuk penghargaan Best Film Editing, film Bohemian Rhapsody berhasil meraih penghargaan terbaik.

Aktor Hollywood, Michael Keaton, menyerahkan penghargaan itu mempersembahkan penghargaan untuk penyuntingan terbaik dengan mengatakan "dapat membuat seorang aktor tampil jauh lebih baik".

Ini adalah Oscar ketiga untuk Bohemian Rhapsody, yang dibintangi Rami Malek yang memerankan vokalis grup Queen, Freddie Mercury.

Hak atas foto FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images Image caption Diwakili John Warhurst dan Nina Hartstone, film Bohemian Rapsody meraih penghargaan Best Film Editing dalam ajang Oscar 2019.

Berikut daftar peraih penghargaan Piala Oscar 2019:

Best film: Green Book.

Best director: Alfonso Cuaron (Roma).

Best actor: Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Best actress: Olivia Colman (The Favorite).

Best supporting actress: Regina King (If Beale Street Could Talk).

Best supporting actor: Mahershala Ali (Green Book).

Best animated feature: Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Best foreign language film: Roma (Meksiko).

Best documentary feature: Free Solo.

Best production design: Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart).

Best costume design: Black Panther (Ruth E Carter).

Best cinematography: Roma - Alfonso Cuaron

Best make-up and hairstyling: Vice - Greg Cannom, Kate Biscoe dan Patricia DeHaney

Best sound editing: Bohemian Rhapsody - John Warhurst and Nina Hartstone

Best sound mixing: Bohemian Rhapsody - Paul Massey, Tim Cavagin and John Casali

Best film editing: Bohemian Rhapsody - John Ottman

Best animated short: Bao

Best documentary short: Period. End of Sentence.

Best picture: BlacKkKlansman