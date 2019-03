International Women's Day: Maskapai Ethiopia operasikan penerbangan dengan seluruh awak perempuan

Hak atas foto ETHIOPIAN AIRLINES Image caption 'Lucy akan menguasai angkasa untuk ke lima kalinya', cuit maskapai itu.

Ethiopian Airlines menandai Hari Perempuan Internasional dengan mengoperasikan penerbangan perempuan seluruhnya dari Addis Ababa ke Oslo.

Maskapai mengumumkan hal ini lewat sebuah twit mengacu ke lagu the Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, "Lucy akan menguasai angkasa untuk ke lima kalinya, terbang ke Oslo pada tanggal 8 Maret."

Penerbangan dioperasikan profesional perempuan di angkasa dan juga di darat, kata maskapai itu di Facebook.

Ini berarti operasi bandara, pengiriman penerbangan, pengendalian bagasi, operasi jalur, logistik di pesawat, keamanan, makanan disamping pengendalian lalu lintas udara dilakukan seluruhnya oleh perempuan.

Pimpinan Ethiopian Airlines, Tewolde GabreMariam, menjelaskan bahwa inisiatif dilakukan untuk memperingatkan bahwa perempuan di benua masih mengalami "ketidaksetaraan gender".

Maskapai ini berharap penerbangan ini akan membantu "memperlihatkan kekuatan perempuan dunia".

"Kami sangat dihormati karena perempuan sudah ada di semua aspek penerbangan," katanya.

"Perempuan adalah bagian tidak terpisahkan dari cerita sukses kami sejak permulaan, dan lewat penerbangan ini kami memberikan penghormatan dan memperingati sumbangan mereka yang tidak bisa dikesampingkan kepada kelompok penerbangan kami dan industri penerbangan yang lebih luas, negara kami dan benua pada umumnya."

Ini bukanlah yang pertama kalinya bagi maskapai penerbangan terbesar Afrika ini. Sebelumnya telah dilakukan penerbangan perempuan seluruhnya dalam penerbangan ke Bangkok, Kigali, Lagos dan Buenos Aires.

Amsale Gualu adalah kapten perempuan pertama Ethiopian Airlines.

Dan ini bukanlah maskapai satu-satunya yang 'membiarkan' perempuan menguasai angkasa.

Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tahun lalu, Air India menyatakan sebagai maskapai pertama yang terbang mengelilingi dunia dengan awak perempuan seluruhnya.

Keseluruhan penerbangan dioperasikan perempuan dari delapan bagian yang berbeda.

Dan pada penerbangan perempuan seluruhnya lainnya untuk merayakan hari yang sama tahun lalu, British Airways menjalankan penerbangan perempuan seluruhnya yang terbesar di Inggris, dari London Heathrow ke Glasgow, yang melibatkan lebih dari 60 perempuan.

'Suara perempuan dari kokpit'

Ethiopian Airlines sangat berkeinginan untuk menunjukkan sumbangan jangka panjang perempuan ke industri ini dan kemajuan yang telah mereka lakukan pada profesi yang didominasi pria, seperti sebagai pilot dan teknisi pesawat.

Dr Saba Fikru, pimpinan layanan kesehatan dan kedokteran maskapai mengatakan 35% dari 16.000 pegawai perusahaan adalah perempuan.

"Sekarang, terus bertambah jumlah perempuan yang berhasil menyelesaikan pelatihan pilot. Sekarang kita dapat mendengar suara perempuan dari kokpit," katanya.