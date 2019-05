Gelas Starbucks di Game of Thrones dan lima barang janggal lainnya dalam film

Hak atas foto Getty Images Image caption Gelas Starbucks tanpa sengaja muncul dalam salah satu episode Game of Thrones

Para penonton serial Game of Thrones dikejutkan oleh penampakan sebuah gelas Starbucks pada salah satu adegan dalam episode The Last of the Starks yang dirilis HBO, Minggu (5/5) lalu.

Saluran televisi kabel itu menyadari kesalahan tersebut dan menjadikannya sebagai lelucon pada media sosial. Di sisi lain, gerai waralaba kopi yang gelasnya muncul pada adegan tersebut menikmati promosi gratis.

Kejadian semacam itu bukan pertama kali terjadi di ranah perfilman dan serial televisi.

Inilah beberapa contoh kasusnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Apakah penampakan sepatu buatan abad ke-20 sengaja dimunculkan dalam film tentang era pra-revolusi Prancis?

Sepatu Converse shoes dalam era pra-revolusi di Prancis

Film Marie Antoinettekarya Sofia Coppola yang dirilis 2006 lalu bukanlah jenis film konvensional tentang ratu Prancis yang hidup mewah dan berujung pada pisau guillotine pada 1793.

Deretan soundtrack bernuansa New Wave dan post-punk ala New Order yang mendominasi pada film itu jelas bukan yang sedang hits di Istana Versailles ketika Marie Antoinette masih hidup.

Puncak sudut pandang non-konvensional dalam film itu adalah penampakan sepasang sepatu Converse biru dalam adegan saat Marie Antoinette, yang diperankan oleh Kirsten Dunst, berbelanja busana baru.

Setelah film itu diputar, khalayak ramai berdiskusi. Sebagian kalangan berpendapat sang sutradara sengaja menempatkan sepatu itu ke dalam adegan.

Apakah Braveheart mengendarai mobil ke medan pertempuran?

Film Braveheart garapan Mel Gibson pada 1995 yang mengisahkan pahlawan Skotlandia abad ke-13, William Wallace, memenangi lima penghargaan Oscar, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Namun, Mel Gibson juga dikritik karena sejumlah ketidakakuratan sejarah dalam film tersebut, terutama dengan alur ceritanya.

Salah satu ketidakakuratan tampaknya tidak disengaja. Dalam adegan pertempuran, penonton bisa melihat sebuah mobil di latar belakang.

Hak atas foto Getty Images Image caption Film Braveheart garapan Mel Gibson memenangi lima penghargaan Oscar.

Matthew McConaughey bisa menembus lorong waktu

Berkat film Dallas Buyers Club (2013), Matthew McConaughey diganjar dengan penghargaan Oscar sebagai Aktor Terbaik.

Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa karakter yang dia perankan, seorang pasien HIV yang menyelundupkan obat-obatan farmasi ke Texas pada 1985, bisa menembus lorong waktu.

Setidaknya itu yang terlihat dalam film tersebut.

Dalam sebuah adegan, karakter yang diperankan McConaughey duduk di depan poster Lamborghini Aventador, mobil yang diluncurkan pada 2011.

Hak atas foto Getty Images Image caption Mobil Lamborghini yang tampil dalam film Dallas Buyers Club diluncurkan pada 2011. Padahal film itu mengisahkan kejadian pada 1985.

Kereta kuda bertenaga gas di Koloseum

Film Gladiator (2000), yang dibintangi Russell Crowe, menampilkan sejumlah adegan pertarungan di Koloseum yang di antaranya menggunakan kereta kuda.

Sayangnya, kru film tersebut tidak menyadari bahwa sebuah tabung gas terlihat di bagian belakang salah satu kereta kuda. Tabung itu berisi udara bertekanan tinggi yang berfungsi menggulingkan kereta kuda.

Konten tidak tersedia

Bajak laut bertopi koboi

Rangkaian film The Pirates of the Caribbean adalah tempat favorit bagi penikmat film yang ingin mencari ketidakakuratan sejarah dan sejumlah kejanggalan.

Salah satu kejanggalan dalan penampakan seorang 'koboi' di sebuah kapal bajak laut.

'Koboi' itu memakai kaos oblong, kacamata hitam, dan topi. Dia sekilas terlihat di belakang Kapten Jack Sparrow, karakter yang diperankan Johnny Depp, dalam film The Curse of the Black Pearl.