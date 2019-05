Peneliti temukan tumpukan sampah sandal bekas di sebuah pulau selatan Pulau Jawa

Hak atas foto Silke Stuckenbrock Image caption Pulau Cocos dipenuhi tumpukan sandal bekas.

Jutaan sepatu plastik dan sandal-sandal bekas ditemukan di antara puing-puing sampah yang tersapu di "pantai yang belum terjamah" sebelah selatan Pulau Jawa di kawasan Samudra Hindia.

Para peneliti memperkirakan pantai-pantai di kawasan Kepulauan Cocos (Keeling) Australia dipenuhi oleh sekitar 414 juta jenis sampah plastik.

Mereka meyakini masih ada sekitar 93% dari sampah itu terkubur di bawah pasir, ujar para peneliti.

Mereka khawatir jumlah puing-puing plastik yang tidak terlihat ini diabaikan oleh negara-negara di dunia.

Hampir setengah dari plastik diproduksi sejak produk itu dikembangkan enam dekade lalu telah dibuat dalam 13 tahun terakhir, kata para ilmuwan.

Setelah gagal dalam pengelolaan limbah, banyak dari plastik-plastik itu dibuang ke lautan, bahkan diperkirakan jumlah plastik yang mengapung di lautan lebih banyak dibanding jumlah bintang di Bima Sakti.

Hak atas foto Scientific Reports Image caption Lokasi pulau Kokos.

Penemuan terbaru ini akan menambah perhatian bahwa dunia belum sepenuhnya menghargai tingkat masalah.

Tim peneliti meninjau Kepulauan Cocos (Keeling), sebuah pulau menyerupai rantai tapal kuda yang terdiri dari 26 daratan kecil sejauh 2.100 km di barat laut Australia.

Sekitar 600 orang menempati pulau-pulau terpencil di kawasan yang terkadang digambarkan sebagai "surga terakhir yang dimiliki Australia".

Para peneliti mendapati kawasan pantai di kepulauan tersebut baru-baru ini dipenuhi banyak sampah plastik.

Mereka memperkirakan pulau-pulau itu dipenuhi dengan 238 ton plastik, termasuk 977.000 sepatu dan 373.000 sikat gigi. Benda-benda ini adalah unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari sekitar 414 juta jenis puing sampah.

Para ilmuwan yakin temuan mereka secara keseluruhan itu konservatif, karena mereka tidak dapat mengakses beberapa pantai yang diketahui sebagai titik-titik pencemaran.

Hak atas foto Silke Stuckenbrock Image caption Puing sampah di pulau Cocos.

Yang menjadi perhatian khusus bagi penulis laporan adalah jumlah material yang mereka yakini terkubur hingga 10 cm di bawah permukaan. Jumlahnya ada sekitar 93% dari volume yang diperkirakan.

Penulis laporan, Jennifer Lavers mengatakan kepada BBC News bahwa, berdasarkan apa yang ia lihat di Kepulauan Cocos dan apa yang ia temukan sebelumnya di pulau terpencil lainnya yaitu Henderson di Pasifik, dunia "secara drastis mengabaikan" masalah ini.

Temuan ini juga bisa membantu menjelaskan kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang pencemaran plastik.

"Selama bertahun-tahun, selama beberapa dasawarsa, kami tahu berapa banyak plastik yang kami keluarkan ke laut. Tetapi ketika kami telah melakukan beberapa pengambilan sampel untuk mencoba dan mencari tahu berapa banyak yang mengambang di lapisan permukaan dan hal-hal seperti itu, sebenarnya ada menjadi sedikit ketidakcocokan antara apa yang kami pikir telah kami masukkan di sana, dan apa yang kami temukan, "kata Dr Lavers, dari Institute for Marine and Antartic Studies di University of Tasmania.

"Jadi ada sampah-sampah plastik yang tidak kami ketahui ke mana dibuangnya. Jadi bagi saya, ketika saya mengetahui bahwa begitu banyak puing sampah yang terkubur di Cocos, saya memiliki semacam bola lampu saat saya berpikir, mungkin ini salah satu dari potongan puzzle yang hilang. "

Hak atas foto Silke Stuckenbrock Image caption Dr Jennifer Lavers dan plastik-plastik yang menumpuk di pulau Cocos.

Upaya berani yang dilakukan para sukarelawan untuk membersihkan pantai, adalah awal dari penyelesaian masalah. Para peneliti khawatir sampah plastik yang terkubur ini dapat mengancam kehidupan satwa liar atau bersarang di sedimen pantai, seperti penyu dan krustasea.

"Saya sebetulnya tidak terkejut, hanya saja survei yang dilakukan sampai sekarang telah melihat ke permukaan dan jelas banyak waktu dan upaya untuk menggali lebih dalam," kata Dr Chris Tuckett, dari Marine Conservation Society, yang tidak terlibat dengan penelitian ini.

"Plastik jelas terurai menjadi potongan-potongan kecil dari waktu ke waktu dan potongan-potongan kecil akan tenggelam melalui pasir dan menetap di lapisan bawah permukaan. Di daerah panas, kombinasi suhu hangat dan salinitas tinggi cenderung membuat barang plastik pecah menjadi potongan-potongan lebih cepat , meskipun itu tidak akan hilang sepenuhnya. "

Upaya untuk membersihkan sampah plastik yang tersembunyi ini mungkin akan menggunakan mesin pengeruk yang mengganggu kehidupan satwa liar.

Penulis laporan berharap temuannya membuat orang-orang sadar bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati saat berpikir tentang pencemaran plastik.

"Harapan saya Cocos memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk melihat diri mereka di antara puing-puing di pantai, dan merasakan keterkaitan atau rasa memiliki dan menyadari bahwa jika mereka mengubah perilaku mereka, pola konsumsi mereka, jika mereka bertengkar untuk kebijakan atau undang-undang, jika mereka pergi dan membantu tetangga mereka, mereka bisa memberikan manfaat. "

Dr Lavers mengatakan ia sudah menghindari plastik dalam hidupnya sendiri selama 10 tahun terakhir.

"Dalam satu dekade, saya tidak pernah menggunakan sikat gigi plastik, saya tidak menggunakan kantong plastik dalam berbagai bentuk, ukuran, denominasi atau sumber apa pun. Saya tidak melakukan hal-hal ini. Namun, ini bukan lagi sebuah kesadaran. Ini hanya bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Ini adalah tentang siapa diri saya.

"Ini seperti berhenti merokok. Pada awalnya, ini sulit, dan kamu harus berpikir kembali. Tapi kemudian kamu tidak memikirkannya lagi. Itu hanya bagian dari tindakanmu sehari-hari. Kamu hanya tidak merokok lagi. Saya hanya tidak menggunakan plastik lagi.

Penelitian terbaru ini diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports.