Beragam ulasan film klasik Disney, The Lion King

Hak atas foto DISNEY

Film animasi yang awalnya tayang pada 1994 memenangkan dua Oscar untuk lagu dan musik terbaik, sementara versi teaternya juga mendapatkan status musikal terlaris di Broadway.

Sutradara Jon Favreau, yang juga membuat ulang The Jungle Book, menggunakan animasi fotorealistik dalam film tersebut.

Glover dan Beyonce menjadi di balik suara singa Simba dan Nala.

Aktor Inggris Chiwetel Ejiofor menjadi suara untuk Scar yang jahat.

Surat kabar The Telegraph memberikan ulasan bintang empat, mengatakan "kekuatan Lion King baru ini berasal dari luar".

"Anda menyerap visualnya yang menakjubkan," tulis Robbie Collin, "dan kagumi kemajuan luar biasa yang dapat terjadi dalam satu generasi, namun masih menginginkan keindahan dan kemurnian animasi buatan tangan yang hilang untuk memberi jalan bagi itu."

Dia menambahkan: "Anda mungkin membayangkan bahwa nyanyian di tengah-tengah yang terlihat mudah, Hakuna Matata hanya berhasil jika digambar dengan tangan. Namun, ahli sinematografi Caleb Deschanel yang menguasai pertunjukan "alami" dan kegembiraan semata-mata atas penampilan Rogen dan Eichner menjadikannya bagian yang paling menyenangkan dari film."

The Lion King adalah film daur ulang terbaru, setelah Cinderella, Beauty And The Beast dan Aladdin.

Film ini menampilkan lagu-lagu oleh Sir Tim Rice dan Sir Elton John, 25 tahun setelah memenangkan Oscar.

Hak atas foto disney Image caption Beyonce dan Nala.

Media The Guardian kurang terkesan dengan film ini, menulis "peniru teknologi deepfake yang tidak begitu keren."

Peter Bradshaw mengatakan: "Ini adalah deepfake manusia-singa dengan proporsi yang mengesankan, tetapi meski mendapat kekaguman, Lion King yang baru kehilangan karakter dan kecerdasannya."

'Tak lekang oleh waktu'

Surat kabar The Independent terkesan dengan Disney yang terus "menemukan cara baru untuk menceritakan kisah lama". Penulis Clarisse Loughrey memberikannya empat bintang, memuji film itu sebagai "keajaiban teknologi hiperrealisme yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Dia menambahkan, "The Lion King menggunakan nostalgia sebagai batu loncatan untuk bereksperimen, menemukan cara-cara baru untuk menceritakan kisah-kisah lama, sambil mengingatkan kita apa yang membuat kisah-kisah itu terasa tak lekang oleh waktu sejak pertama kali dibuat."

Peter Debruge dari majalah Variety terbuai oleh CGI di film ini, mengatakan "hewan-hewannya terlihat sangat meyakinkan", menambahkan bahwa film ini akan mengesankan penggemar lama dan memenangkan hati penggemar baru juga.

Dia berkata: "Dengan memfokuskan perhatiannya pada peningkatan tampilan film sebelumnya sambil tetap berpegang pada pilihan sutradara dan naskahnya, Favreau memperkuat film keluaran 1994.

Hak atas foto disney Image caption Donald Glover dan Simba.

Todd McCarthy dalam surat kabar The Hollywood Reporter tidak terlalu banyak memuji, mengatakan sangat sedikit film daur ulang yang mengikuti versi aslinya seperti ini.

"Semua yang ada di sini sangat aman dan diperhitungkan dengan cermat sehingga tampaknya belum dicerna," katanya. "Tidak ada kejutan selama dua jam penuh."

"Jika Anda tidak pernah menjadi penggemar The Lion King, maka tidak ada yang akan membuat Anda tertarik. Di sisi lain, bagi mereka yang terlalu muda untuk menontonnya dulu, ini bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup."

Brian Viner dari The Daily Mail tidak setuju dan mengatakan versi The Lion King ini "mungkin saja yang terbaik" yang dibuat ulang oleh Disney, tetapi dengan satu atau dua syarat.

Dia mengatakan meski wajah binatang-binatang itu kurang ekspresif daripada yang sebelumnya, dan Ejiofor "tidak bisa menyamai" pendahulunya [aktor Scar asli] Jeremy Irons "untuk mengancam dalam suara bariton", film ini adalah "film hebat dengan gayanya sendiri".

'Dihayati dan sinis'

Kevin Maher di The Times memberikannya empat bintang, dan setuju bahwa "itu lebih baik daripada yang asli". Dia juga lebih suka penggambaran Ejiofor tentang paman Simba dan adik lelaki Mufasa yang cemburu, menyebut kinerja Ejiofor sebagai "ahli".

Pembuat film, katanya, telah "menukar gaya camp Jeremy Irons untuk sesuatu yang jauh lebih dihayati dan sinis".

Situs IndieWire menyimpulkan bahwa pembuatan ulang Disney adalah "sebuah bencana besar ke lembah yang tidak biasa." David Ehrlich menulis: "Seperti deepfake terpanjang dan paling tidak meyakinkan di dunia, Lion King yang baru secara fatal salah paham akan apa yang membuat Disney istimewa."

The Lion King keluar di bioskop-bioskop di Indonesia pada 17 Juli.