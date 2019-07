Hak atas foto Getty Images

Sebagian besar orang tidak suka menyendiri karena merasa kesepian. Tetapi bagi sejumlah orang lain, keadaan ini justru dapat menjadi sumber kegembiraan yang luar biasa.

Wartawan BBC, Shabnam Grewal melaporkan tentang bagaimana seorang warga Amerika dapat memalingkan diri dari dunia.

Tahun 1986, Christopher Knight, 20 tahun, mengemudikan mobil ke arah hutan di luar kota Maine, AS.

Dia meninggalkan kendaraannya, membawa beberapa keperluan seadanya untuk berkemah, dan memasuki hutan. Dia tidak pernah keluar dari tempat itu sampai 27 tahun kemudian.

Setelah membuat dirinya dengan sengaja tersesat, Knight akhirnya menemukan lokasi yang menjadi tempat tinggalnya, sebuah area terbuka kecil di daerah berhutan lebat di sekeliling danau North Pond.

Dia menggelar sejumlah terpal di antara pohon, mendirikan tenda nilon kecilnya dan hidup disitu. Daerah tempat tinggalnya ini sama sekali tersembunyi, meskipun sebenarnya hanya perlu berjalan kaki beberapa menit saja untuk mencapai kabin musim panas di sekitar daerah itu.

Hak atas foto Getty Images Image caption Tenda Knight di dekat North Pond.

Knight dapat bertahan hidup dengan cara 'memasuki' kabin dan pusat kegiatan masyarakat dan mencuri pasokan.

Dia hanya mengambil barang-barang yang dirinya perlukan - makanan, minyak goreng, pakaian, sepatu, baterai senter dan banyak buku.

Dia berusaha untuk sama sekali tidak merusak, tetapi pencurian yang dilakukannya sebanyak lebih dari 1.000 kali selama puluhan tahun membuat para pemilik kabin menjadi khawatir.

Akhirnya polisi menjebak dan menangkap basah Knight.

Penulis Mike Finkel menemui Knight di penjara ketika menulis bukunya, The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit.

Dia melontarkan pertanyaan," Mengapa dia meninggalkan dunia dan hidup seorang diri?

Hak atas foto Alamy Image caption North Pond.

"Chris Knight mengatakan dirinya sangat tidak nyaman berada di antara orang-orang lain. Pada mulanya saya berpikir, kemungkinan ada pemicunya. 'Apakah Anda melakukan kejahatan? Apakah Anda merasa malu karena suatu hal? Dia menegaskan tidak sama sekali. Dia mengatakan dorongan untuk menyendiri mirip kekuatan gravitasi, seluruh bagian tubuhnya mengatakan dirinya akan merasa lebih nyaman jika sendirian."

Dorongan ini begitu kuatnya sehingga "dia memilih hidup selama hampir tiga dekade dan tidak berbicara dengan satu orangpun."

Meskipun sebenarnya dia pernah sempat menyapa "Hai" kepada seorang pendaki yang berpapasan dengannya.

Meskipun musim dingin Maine dapat mencapai -20Celcius, Knight mengatakan tidak pernah membuat api unggun karena khawatir asapnya akan menarik perhatian.

Knight mengatakan kepada Finkel dirinya tidur sekitar pukul tujuh malam dan menyetel alarm pada jam tiga pagi, saat malam hari mencapai suhu terdingin. Dia kemudian bangun dan berjalan-jalan sampai pagi hari, untuk menghangatkan tubuh.

Image caption Dia tidak pernah bosan sekalipun (walaupun hidup sendiri) dalam 27 tahun.

Finkel kemudian bertanya apa yang dia lakukan untuk mengisi waktu.

"Sebagian waktu dipakai untuk membaca buku, mengisi teka-teki silang ... tetapi ini bukanlah kegiatan yang banyak menyita waktu. Kita akan menganggap Knight sebenarnya 'tidak melakukan apapun'."

Jika pemikiran duduk sendiri selama setengah jam, tanpa melakukan apapun, agak menakutkan, coba Anda membayangkan berada di suatu tempat terbuka kecil di hutan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun...

"Dia tidak pernah, sekalipun, selama 27 tahun, merasa bosan. Dia tidak pernah kesepian. Dia merasa sangat menyatu dengan semua hal di dunia. Dia merasa sama sekali menyatu dengan alam dan dunia luar."

Hak atas foto Getty Images Image caption Teko kopi dan barang-barang lain dari tenda Knight.

Christopher Knight dipenjara selama tujuh bulan karena mencuri dan dia hanya mau berbicara dengan satu orang, Mike Finkel.

Bagi penyendiri dari Maine ini, kesendirian dan kesunyian adalah berkah. Dia berkeinginan untuk menghabiskan hidupnya di tempat kecil di hutan, meninggal di antara pepohonan, dengan tidak meninggalkan suatu apapun.

"Di zaman Facebook dan media sosial sekarang, inilah seseorang yang benar-benar tidak ingin diketahui keberadaannya," kata Mike Finkel.

"Dia tidak pernah memiliki kamera. Dia tidak pernah membuat buku harian. Dia ingin kehidupannya sama sekali tidak diketahui, dan dia nyaris berhasil."