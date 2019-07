Hak atas foto Getty Images Image caption Sebagian orang percaya bahwa Area 51 adalah tempat disimpannya UFO milik para alien

Bermula dari lelucon, kini Angkatan Udara Amerika Serikat memberi peringatan kepada orang-orang untuk tidak mendekati Area 51, pangkalah rahasia yang berlokasi di Nevada.

Lebih dari satu juta orang sudah mengonfirmasi kedatangan mereka dalam undangan yang disebar di Facebook, untuk menyerbu pangkalan rahasia yang bagi sebagian orang dipercaya sebagai tempat di mana alien berada.

Ribuan orang berkomentar di halaman unggahan di Facebook, yang berbunyi: "Kita bisa bergerak lebih cepat daripada peluru mereka. Mari kita lihat alien."

Seorang juru bicara angkatan udara AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa mereka "siap melindungi Amerika dan asetnya".

Pengguna Facebook, Jason Barnes menulis, "Halo pemerintah AS, ini adalah lelucon, dan saya sebenarnya tidak bermaksud untuk melanjutkan rencana ini".

"Aku hanya berpikir acara ini akan lucu dan memberiku beberapa acungan jempol di internet. Aku tidak beranggung jawab jika orang-orang memutuskan untuk benar-benar menyerbu Area 51."

Sayangnya, angkatan udara AS tidak menanggapinya sebagai lelucon.

"[Area 51] adalah area pelatihan terbuka untuk Angkatan Udara AS dan kami akan mencegah siapa pun yang mencoba datang ke daerah kami, di mana kami melatih angkatan bersenjatan Amerika," ujar jurubicara itu.

Apa saja teori tentang Area 51?

Hak atas foto Getty Images Image caption Pangkalat militar Area 51 adalah area terbatas, artinya informasi tentang aktivitas di dalamnya sangat terbatas

Beberapa ahli teori konspirasi berpikir bahwa pemerintah AS memiliki informasi tentang kehidupan alien dan UFO yang mereka tahan dari khalayan umum.

Mereka mengira pangkalan Area 51 - yang secara resmi diakui pada 2013 - menampung alien yang ditangkap, teknologi mereka, dan menabrak UFO (benda terbang tak dikenal) - sesuatu yang dibantah oleh pemerintah.

Teori tentang Area 51 dimulai pada tahun 1989 ketika seorang pria bernama Bob Lazar mengklaim dalam sebuah wawancara di stasiun TV di Amerika Serikat, bahwa ia adalah seorang ahli fisika yang telah bekerja di Area 51.

Dia baru-baru ini muncul di podcast komedian Amerika Serikat, Joe Rogan. Ada juga film dokumenter yang disiarkan platform streaming Netflix tentang dia, yang bisa mendorong minat baru pada kisahnya.

Lazar mengatakan dia telah membongkar sebuah UFO dan telah membaca dokumen pemerintah yang menggambarkan keterlibatan alien dalam kehidupan di Bumi.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bob Lazar (tengah) dalam peluncuran film dokumenter tentangnya di Netflix, Bob Lazar: Area 51 and Flying Saucers

Sayangnya, dia tidak memiliki bukti atas apa yang dia klaim, dan tidak memiliki bukti gelar ahli fisika yang diklaimnya -namun dia sudah pasti menjadi pemicu kisah-kisah tentang Area 51.

Seperti yang dikatakan Thomas Bullard, penulis The Myth and The Mystery of UFO, "Setelah kepercayaan antara pemerintah dan publik terkikis dengan Vietnam dan Wateregat, Roswell dan Area 51 menjadi kosakata populer sebagai kata kunci untuk tipu daya pemerintah.

Roswell adalah sebuah area di New Mexico, tempat ditemukannya sebuah benda menyerupai yang jatuh pada 1947.

Militer mengatakan itu adalah balon cuaca, namun sebuah teori menyatakan bahwa itu sebenarnya sebuah UFO yang telah mendarat dan kemudian ditutup-tutupi.

Meskipun pemerintah AS mengungkapkan pada 1990-an bahwa itu sebenarnya adalah balon pengawasan uji coba nuklir, insiden itu masih menarik banyak perhatian dan teori konspirasi.

Pengaruh Area 51 dalam budaya pop

Hak atas foto Alamy Image caption Tampilan Paul the alien terinspirasi dari bentuk alien klasik Roswell

Paul - Simon Pegg dan Nick Frost menulis dan membintangi film ini, yang mengisahkan dua penggemar buku komik bepergian ke seluruh AS mengunjungi situs-situs tempat orang-orang melihat UFO. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan alien yang bernama Paul, yang telah ditahan di Area 51

Simon Pegg dan Nick Frost menulis dan membintangi film ini, yang mengisahkan dua penggemar buku komik bepergian ke seluruh AS mengunjungi situs-situs tempat orang-orang melihat UFO. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan alien yang bernama Paul, yang telah ditahan di Area 51 Independence Day - Film yang dibuat tahun 1996 ini berfokus pada sekelompok orang yang berakhir bersama di gurun Nevada setelah serangan di seluruh dunia oleh ras alien yang tidak dikenal. Mereka membawa alien yang ditangkap ke Area 51 dan mengetahui pemerintah telah terlibat dalam konspirasi UFO sejak insiden Roswell di tahun 40-an.

- Film yang dibuat tahun 1996 ini berfokus pada sekelompok orang yang berakhir bersama di gurun Nevada setelah serangan di seluruh dunia oleh ras alien yang tidak dikenal. Mereka membawa alien yang ditangkap ke Area 51 dan mengetahui pemerintah telah terlibat dalam konspirasi UFO sejak insiden Roswell di tahun 40-an. The X-Files - Dalam serial TV sci-fi ini, salah satu jalan cerita mengisahkan agen khusus FBI Fox Mulder dan Dana Scully mengunjungi Area 51. Mereka menyaksikan penerbangan sebuah kapal yang terlihat misterius yang bisa jadi UFO

- Dalam serial TV ini, salah satu jalan cerita mengisahkan agen khusus FBI Fox Mulder dan Dana Scully mengunjungi Area 51. Mereka menyaksikan penerbangan sebuah kapal yang terlihat misterius yang bisa jadi UFO Area 51 - Sebuah permainan video yang dikembangkan oleh Midway Games pada tahun 2005. Ini adalah gim di mana Anda menyerang tentara asing dan alien mutan yang dikembangkan di Pangkalan Udara

Dimana dan apa itu Area 51?

Hak atas foto Getty Images Image caption Area 51 berlokasi di gurun Nevada

Area 51 adalah bagian dari pangkalan militer AS yang terletak sekitar 80 mil barat laut Las Vegas, Nevada.

Pemerintah AS menyebutnya Lapangan Uji dan Pelatihan Nevada, yang merupakan bagian dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards yang lebih luas.

Penggunaan utamanya disembunyikan dari publik, seperti banyak pangkalan militer di AS.

Penyerbuan, seperti ajakan yang sedang viral di Facebook, mungkin terbukti sedikit sulit - tempat itu terbatas untuk publik dan memiliki penjaga bersenjata yang berpatroli di sekelilingnya.

Tidak mungkin untuk memasuki wilayah udara di atas tanpa izin dari kontrol lalu lintas udara, yang tidak akan diberikan.