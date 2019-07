Hak atas foto Getty Images Image caption Russi Taylor, meninggal dunia pada usia 75 tahun, telah menjadi pengisi suara Minnie Mouse selama lebih dari 30 tahun.

Russi Taylor, pengisi suara karakter Disney Minnie Mouse selama lebih dari 30 tahun, meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Sang aktris tutup usia di Glendale, California, pada hari Jumat (26/07), kata Walt Disney Company.

Sejak 1986, Taylor menjadi pengisi suara untuk serial televisi animasi, film, dan taman hiburan yang menampilkan pacar Mickey Mouse yang periang dan suka tertawa, Minnie.

Ia juga memerankan beberapa karakter di The Simpsons, termasuk teman sekelas Bart, Martin.

Seperti halnya karakter yang ia perankan, Taylor menikahi Wayne Allwine, pengisi suara Mickey. Perkawinan mereka langgeng sampai Allwine meninggal dunia pada 2009.

Hak atas foto Getty Images Image caption Wayne Allwine dan Russi Taylor menghadiri acara Disney Legends pada 2008.

Bob Iger, kepala eksekutif Disney, memberikan penghormatan kepada Taylor dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (27/07).

"Selama lebih dari 30 tahun, Minnie dan Russi bekerja bersama untuk menghibur jutaan orang di seluruh dunia — kemitraan yang menjadikan Minnie sebuah ikon dan Russi seorang Legenda Disney yang dicintai para penggemar di mana-mana," kata Iger.

"Kami merasa damai dalam pengetahuan bahwa karyanya akan terus menghibur dan menginspirasi generasi-generasi yang akan datang."

Hak atas foto Alberto E. Rodriguez Image caption Russi Taylor mengaku pernah bertemu dengan Walt Disney di masa kanak-kanaknya, dan mengatakan bahwa setelah dewasa ia ingin bekerja untuknya.

Taylor lahir di Cambridge, Massachussets, pada 4 Mei 1944. Ia dipilih dari 200 kandidat untuk memerankan Minnie dalam audisi pada tahun 1986.

Ia mengaku bertemu dengan Walt Disney, pengisi suara pertama Minnie dan Mickey, ketika berkunjung ke Disneyland di masa kanak-kanaknya.

"Saat kami mengobrol, ia bertanya kepada saya mau jadi apa ketika besar nanti, dan saya jawab, 'Saya mau bekerja untuk Anda!' Lalu ia bilang, 'Oke!' Dan sekarang saya melakukannya!," kata Taylor seperti dikutip Disney.

Taylor menikah dengan Allwine pada tahun 1991, dan mereka tetap "tak terpisahkan seperti tokoh animasi yang mereka perankan sampai Wayne meninggal", kata Disney.

Dinobatkan sebagai Legenda Disney, Taylor berkata ia berharap siapapun yang meneruskan perannya dan suaminya "mencintai karakter-karakternya seperti kami".

Sebelum Taylor, sederatan aktor suara lain memerankan Minnie, antara lain Marcellite Garner (pada tahun 1930-an), Thelma Boardman (pada tahun 1940-an), dan Ruth Clifford (pada tahun 1940-an and 1950-an).

Selain karakter Disney, Taylor juga mengisi suara di berbagai serial animasi televisi klasik seperti TaleSpin, The Little Mermaid, Buzz Lightyear of Star Command, dan Kim Possible.

"Saya tidak pernah ingin terkenal," ujarnya. "Karakter-karakter sayalah yang terkenal, dan itu cukup bagi saya."