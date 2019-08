Fotografi jalanan ungkap kehidupan keseharian di China pada 1980an

Fotografer Inggris, Adrian Bradshaw tiba di Beijing pada 1984, menghabiskan tiga dekade untuk mendokumentasikan kebudayaan China yang berubah.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Shanghai, 1985

Dalam bukunya yang baru, The Door Opened: 1980s China, Bradshaw membagikan aneka adegan kehidupan keseharian di China, yang dia pilih dari arsip miliknya yang berisi hampir dua juta foto.

Berikut adalah pilihan foto-foto, dengan keterangan dan deskripsi dari sang fotografer.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Slogan: "Long Live Mao Zedong thought," sedang dituntaskan seorang pria, Beijing, 1985

Bradshaw menjelaskan tentang foto di atas: "Papan propaganda berukuran besar berwarna merah biasanya diletakkan persimpangan jalan yang secara bertahap digantikan oleh iklan, acap kali berupa merk elektronik luar negeri yang bahkan tidak tersedia di toko-toko.

"Idenya adalah untuk membangun kesadaran bahwa China saat itu cukup kaya untuk membeli barang-barang impor.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Dua pengendara sepeda roda tiga menikmati pemandangan langka orang asing berhidung panjang, Shanghai, 1985.

"Kehadiran orang asing sangat tidak lazim pada waktu itu bahkan di Shanghai, yang sebelumnya disebut sebagai kota paling kosmopolitan di Cina."

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Muhammad Ali, Beijing, 1985

Pada tahun 1985, Bradshaw menghabiskan sepekan bersama mantan petinju kelas berat dunia, Muhammad Ali dan rombongannya, sebuah pengalaman yang membantunya membuat keputusan untuk tinggal di Cina.

"Salah satu pengunjung pertama ke China yang saya minta untuk difoto adalah petinju hebat, Muhammad Ali, yang dijadikan sebagai penasihat terkait keinginan Beijing untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di masa depan," katanya.

"Belum ada tanda-tanda didera Parkinson, sosok Muhammad Ali dikenal luas, dengan selera humornya yang luar biasa, aksi debat serta keterampilannya memainkan pukulan tangan, membuatnya disambut hangat dan sorakan kemanapun dia pergi.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Peragaan busana yang menampilkan pakaian karya desainer Prancis, Pierre Cardin, digelar di Beijing Maxim's pada 1985, sebuah replika dari restoran aslinya di Paris.

"Ini barangkali pertunjukkan fesyen pertama di era reformasi China. Wajah para pengunjung terlihat terkesima.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Pembangunan konstruksi sedang berlangsung di Pudong, Shanghai, 1987

"Sungguh menakjubkan bagi saya betapa terlantarnya sisi lain sungai di Shanghai. Bahkan tidak ada jembatan.

"Sekarang, ada beberapa jembatan, terowongan, jalur bawah tanah dan gedung pencakar langit yang bersaing dengan Manhattan.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Taman bermain, Shanghai, 1985.

"Siapa tahu, salah satu dari anak-anak ini barangkali tumbuh menjadi astronot sebenarnya. Tidak seorang pun membayangkannya mungkin terjadi pada saat itu.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Balita belajar berjalan sementara neneknya menonton seraya tersenyum, Chengdu, 1985.

"Kelembutan saat ini semakin mencolok ketika seseorang menganggap keberadaan nenek yang dilahirkan pada saat itu adalah hal yang normal bagi wanita untuk secara sengaja dilumpuhkan dengan kaki terikat.

"The tenderness of this moment is all the more striking when one considers the presence of the granny who was born at a time when it was normal for women to be intentionally crippled with bound feet.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Pemutar musik portabel menarik perhatian banyak orang, Shanghai, 1985.

"Belanja barang-barang elektronik merupakan simbol status yang didambakan di China dan ke mana pun saya pergi, saya akan ditanya berapa harg kamera saya.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Pasar jalanan, Hefei, 1986.

"Pasar jalanan cenderung dikuasai produk tertentu dengan jumlah besar dari produk yang sama dan semua harga bisa dinegosiasikan.

"Di sinilah era ekonomi baru benar-benar dimulai, di mana para petani dapat menghasilkan uang tambahan jika mereka lebih produktif.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Seorang pria terjun ke kanal, Beijing, 1985.

"Pendingin udara hampir tidak ada di sebagian besar wilayah China pada 1980-an.

"Jadi, dengan suhu musim panas mencapai 40 derajat Celcius, orang-orang tetap keluar rumah hingga larut malam dan melompat ke dalam air.

Hak atas foto ADRIAN BRADSHAW Image caption Petugas istana mengambil posisi di pusat Kota Terlarang selama adegan film The Last Emperor, yang disutradarai Bernardo Bertolucci, Beijing, 1985.

"Saya bertemu [sutradara Bernardo] Bertolucci selama perjalanan pertamanya ke Beijing untuk berunding agar diberikan akses ke Kota Terlarang untuk membuat film [The Last Emperor].

"Kami berjalan di sekitar Istana Kekaisaran dan dia menjelaskan bagaimana sejak kecil dia telah terpesona oleh kisah seorang kaisar yang digulingkan dan kemudian direhabilitasi dalam sistem baru.

"Dia sangat ingin menunjukkan kepadaku jalan di mana kaisar terakhir, Pu Yi, belajar mengendarai sepeda, yang akan menjadi momen penting dalam film."

Hak cipta seluruh foto milik Adrian Bradshaw.