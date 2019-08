Hak atas foto Reuters

Pada 8 Agustus 1969, atau 50 tahun lalu, The Beatles difoto tengah menyeberang jalan di London.

Foto George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr dan John Lennon menyerang jalan di luar studio EMI di kawasan St John's Wood menjadi sampul album Abbey Road dan menjadi foto paling ikonik dari Fab Four ini.

Foto ini dibidik oleh mendiang fotografer asal Skotlandia Ian Macmillan yang menggunakan tangga di tengah jalan, sementara seorang polisi menutup jalan.

Keseluruhan proses hanya berlangsung 10 menit.

Hak atas foto Getty Images Image caption Penyeberangan jalan di luar studio Abbey Road di London, tempat The Beatles merekam album mereka.

Ken McNab, penulis And in the End: The Last Days of the Beatles, (Hari-hari terakhir the Beatles) mengatakan kepada Radio Good Morning Scotland BBC bahwa hubungan antara anggota saat itu tegang dan foto itu diambil beberapa minggu sebelum mereka bubar.

McNab mengatakan, "Mereka sangat kecapaian, baik secara profesional ataupun pribadi."

McNab mengatakan Macmillan, yang meninggal pada 2006 sangat rendah hati terkait karyanya itu.

"Dia bahkan mengira foto itu bukan foto terbaiknya. Namun jelas foto ini paling banyak diingat dan bertahan," katanya.

Macmillan lahir di Carnoustie, Angus, pada 1938 dan saat remaja ia banyak mendokumentasikan kehidupan di Dundee, dengan membidik foto-foto kehidupan di jalan-jalan.

Ia pindah ke London dan sering bergaul dengan para selebriti khususnya di akhir 1960an dan awal 1970an. Ia bahkan pernah tinggal dengan John Lennon dan Yoko Ono.

Ia bahkan juga membidik sejumlah foto terkenal termasuk foto-foto John Lennon dengan istri barunya itu.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sampul album dibuat perangko pada 2007.

Macmillan juga membidik ratusan foto musisi dan model lain termasuk gitaris the Who, Peter Townshend, serta penyanyi soul Stevie Wonder saat ia berusia 16 tahun.

McNab mengatakan gagasan foto Abbey Road muncul dari Paul McCartney, yang menggambar sketsa atas apa yang ia inginkan.

"Iain tiba pada waktu yang dijanjikan dan hanya punya waktu 10 menit untuk mengambil foto," katanya.

Image caption The Beatles merekam semua album mereka di Abbey Road termasuk Help! dan Sgt Pepper's.

"Bila Anda bayangkan dia harus berdiri di atas tangga, dan ada polisi yang menyetop lalu lintas."

"Mereka menyeberang sebanyak enam kali."

Foto yang dipilih sebagai sampul album adalah foto yang kelima dari enam foto. Foto itu satu-satunya lengkap dengan kaki mereka, dan yang diinginkan Macmillan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Ribuan turis meniru momen menyeberang di Abbey Road setiap hari.

McNab mengatakan foto itu adalah salah satu yang paling ikonik dalam sejarah musik rok.

Penyeberangan di depan studio Abbey Road saat ini sering dikunjungi turis yang meniru gaya the Beatles menyeberang.

McNab mengatakan, "Iain tidak banyak bicara soal itu tapi salah satu yang ia bilang adalah foto itu sangat sederhana dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi orang."

"Penyeberangan ini menjadi tempat the Beatles yang paling terkenal di dunia. Tentunya menyebalkan bila ada yang lewat tempat itu dengan taksi atau bus (karena harus sering menunggu orang menyeberang)."

Selama 50 tahun terakhir, turis dari berbagai penjuru dunia meniru pose the Beatles ini dan inilah cerita sebagian di antaranya.

Pengalaman turis

Hak atas foto Irfan Chasmala Image caption Irfan Chasmala, "Saya penggemar berat the Beatles."

Di antara mereka yang pernah berpose di jalan ini adalah musisi Indonesia, Irfan Chasmala, yang berkunjung ke London September tahun lalu.

"Pengalaman yg menyenangkan.. Jadi teringat sejarah The Beatles lewat napak tilas. Cuma ya itu, foto di Abbey Road gak mudah karena banyaknya turis lain yang mau foto dan kendaraan yang lalu lalang di jalan itu... Tapi terbayar lah bahagianya," kata Irfan menambahkan dia menunggu sekitar dua jam untuk bergantian dengan turis lain.

Hak atas foto Irfan Chasmala Image caption "Bahagianya spesial", kata Irfan.

"Dan saya termasuk penggemar berat the Beatles... Bahagianya spesial," tambahnya.

Turis dari Tuscan, Arizona, Amerika Serikat, Jenna Popp (kedua dari kiri di foto bawah) terinspirasi oleh McCartney, yang tak pakai sepatu di foto album ini.

Hak atas foto Jenna Popp Image caption Jenna Popp (kedua dari kiri) jalan tanpa alas kaki walaupun hujan.

"Saya jalan tanpa alas kaki seperti Paul," katanya.

"Semua orang melakukan hal yang sama, dan saya ingin yang menonjol," kata Jenna.

Ada juga yang mengambil foto sendiri dan dilakukan beberapa kali lalu digabungkan, seperti Michel Federan.

Hak atas foto Mitchel Federan Image caption Mitchel Federan berpose sebagai George, Paul, Ringo dan John saat ke London untuk merayakan ulang tahun pada 2018.

Federan berpose sebagai George, Paul, Ringo dan John saat ke London untuk merayakan ulang tahun pada tahun 2018.

Hak atas foto Tanti Image caption Tanti, dari Jakarta yang berkunjung Juli lalu ke Abbey Road.

Tanti, dari Jakarta yang berkunjung Juli lalu ke Abbey Road mengatakan, "Terbayang saat the Beatles ambil foto di situ dan saya merasa bagian dari sejarah itu."