Hak atas foto BRITISH HEART FOUNDATION

Foto berwarna-warni sel pembuluh darah manusia memenangkan kompetisi Refleksi Penelitian tahun ini, yang diselenggarakan Yayasan Jantung Inggris (BHF).

Perlombaan yang mencari foto terbaik terkait dengan penelitian penyakit jantung dan peredaran darah ini, mengaitkan sains dengan seni.

Foto yang menjadi pemenang berjudul A Sea of Cells atau Lautan Sel (di atas) adalah foto jarak sangat dekat sel otot halus yang melapisi pembuluh darah tikus, dengan berbagai warna yang menggarisbawahi protein yang berbeda.

Peneliti di balik foto ini adalah Iona Cuthbertson, mahasiswi S3 University of Cambridge.

Cuthbertson mengkaji cara di mana sel otot halus langka di dinding arteri tumbuh dengan cepat setelah cedera. Penelitiannya terkait dengan keadaan seperti atherosclerosis, di mana terjadi penumpukan zat lemak di dalam arteri - keadaan yang dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi dan serangan jantung.

"Foto pemenang berhasil menggambarkan drama bergejolak yang terjadi pada skala sel," kata John O'Shea, juri tamu dan pimpinan program Science Gallery London.

"Lewat keterampilan dan imajinasi para ilmuwan yang terlibat, semua foto yang lolos seleksi mengungkapkan kepada kami proses kehidupan yang menakjubkan dalam cara-cara baru."

Berikut foto-foto juara kedua dan yang lolos seleksi, dengan penjelasan dari BHF.

---------------------------------------------------------

Juara kedua juri: The Forming Heart oleh Dr Richard Tyser

Hak atas foto BRITISH HEART FOUNDATION

Foto buatan Dr Richard Tyser, peneliti BHF di University of Oxford ini memperlihatkan perkembangan jantung pada embrio tikus.

Sel jantung diwarnai merah. Pada pertumbuhaan permulaan, jantung membuat bentuk seperti bulan sabit dan mulai berdetak.

-------------------------------------

Favorit para pendukung yayasan: The Heart and Brain Axis, oleh Cheryl Tan, Maryam Alsharqi, Dr Winok Lapidaire, Dr Mariane Bertagnolli dan Dr Adam Lewandowski.

Hak atas foto British Heart Foundation

Pendukung BHF memilih foto di atas yang merupakan hasil kerja lima peneliti dari Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford.

Foto ini mewakili interaksi antara jantung dan otak. Berbagai warna memperlihatkan teknik memfoto yang berbeda, termasuk foto magnetik resonansi jantung dan otak, foto ultrasound jantung dan foto berpendar jantung dan pembuluh darah.

Foto-foto berikut masuk dalam seleksi terakhir:

----------------------------------------------

A Rush of Blood to the Head, oleh Dr Michael Drozd and Dr Nicole Watt, University of Leeds.

Hak atas foto British Heart Foundation

Jaringan rumit pembuluh darah otak tikus.

-------------------------------

Halo in the Heart, oleh Dr Alexander Fletcher and Dr Nicolas Spath, University of Edinburgh.

Hak atas foto British heart foundation

Ini adalah pemindaian jantung dilihat dari bawah, dengan "tombol" terang di tengah memperlihatkan katup logam yang menggantikan katup jantung asli pasien.

"Halo" mewakili daerah dengan kegiatan tinggi yang mengisyaratkan katup baru terinfeksi.

----------------------------------

A Blossom Pericyte, oleh Dr Elisa Avolio, University of Bristol.

Hak atas foto British heart foundation

Foto ini memperlihatkan sel pericytes yang mengelilingi dan mendukung pembuluh darah kita untuk memperkuatnya.

----------------------

Blood-brain Barrier Rainbow, oleh Agne Stadulyte, University of Edinburgh.

Hak atas foto British heart foundation

Warna-warna ini mewakili berbagai sel cerebellum di dalam otak tikus.

Astrocytes (hijau) adalah sel terkait dengan hubungan antara syaraf dan pembuluh darah. TSPO (merah) adalah protein yang dikaitkan dengan produksi steroid.

--------------------------------------------

Cutting off Life Support to the Heart, oleh Dr Mairi Brittan, University of Edinburgh.

Hak atas foto British heart foundation

Foto ini memperlihatkan jaringan pembuluh darah jantung tikus pada tahap permulaan serangan jantung.

Jaringan pembuluh darah ini terhenti seketika di bagian pinggir otot jantung yang cedera (kiri ke kanan).

-------------------------------------------------

United Colours of Myocytes, oleh Dr Gabor Foldes, Dr Virpi Talman, Dr Harry Hartley, Imperial College London.

Hak atas foto British heart foundation

Foto ini memperlihatkan sel otot jantung manusia dari sel punca. Warna yang berbeda mewakili tahapan berbeda dari siklus hidup sel.

Sistem warna-warni ini digunakan untuk mengembangkan cara baru yang dapat membantu jantung memperbarui diri setelah mengalami cedera seperti serangan jantung.

-----

Life-altering Algae, oleh Dr Ashish Patel, Dr Francesca Ludwinski, Prof Suwan Jayasinghe dan Prof Bijan Modarai, King's College London dan Imperial College London.

Hak atas foto British heart foundation

Ini adalah monocytes manusia, sejenis sel darah putih di dalam ganggang coklat.

Penyuntikan kapsul ini ke kaki orang yang mengalami aliran darah sangat terbatas dapat mendukung pertumbuhan pembuluh darah baru dan mengembalikan aliran darah ke tempat yang cedera.

Pengobatan berdasarkan ganggang ini dapat mengurangi kemungkinan amputasi pada orang yang mengalami ischaemiakritis dimana aliran darah ke kaki sangat terbatas.

----------------------------

Nature's Bricks and Mortar, oleh Dr Fraser Macrae, University of Leeds.

Hak atas foto British heart foundation

Foto ini memperlihatkan struktur internal penggumpalan darah. Gumpalan darah berkontraksi, memampatkan sel darah merah menjadi bentuk polyhedral yang memaksa protein bernama fibrin (kuning) berada di sela-selanya.

Ini menciptakan gumpalan yang tidak bisa ditembus, cocok untuk mencegah pendarahan. Tetapi sejumlah penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan tekanan darah tinggi disebabkan pembentukan gumpalan darah penghambat pada tempat-tempat yang tidak diinginkan.

Foto-foto ini dilindungi hak cipta.