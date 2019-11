Wkwkwk, Jajaja, 55555: Seperti apa cara 'tertawa' dalam bahasa lain

Hak atas foto Getty Images Image caption "Ha, ha, lucu sekali"... Saat berbalas pesan, lebih cepat dan mudah untuk menuliskan bunyi suara ketimbang mengetik "Saya tertawa terbahak-bahak sekarang"

Lebih pilih mana untuk ditulis: "hahaha" atau "ya tuhan, ini lucu banget, aku nggak bisa berhenti ketawa!!!"?

Adalah sebuah kenyataan yang diterima secara universal bahwa kebanyakan orang tidak mau menghabiskan waktu - atau data - saat berbalas pesan.

Itulah kenapa banyak orang di dunia menggunakan onomatopoeia: kata-kata yang secara fonetis mengimitasi bebunyian yang mereka gambarkan, seperti bunyi getaran, embikan atau kotekan.

Berarti, bunyi tawa itu universal, kan? Hmm, tidak juga.

Bisa saja kita mengeluarkan bunyi yang sama ketika tertawa, tapi nyatanya kita mengeja tawa tersebut secara berbeda dari satu bangsa ke bangsa lainnya... Ha!

1. Haha

Menurut Kamus Inggris Oxford, cara yang benar untuk mengekspresikan tawa dalam bahasa tulisan yang baku dalam bahasa Inggris yaitu ha ha atau Ha ha ha!

Tapi seperti yang kita lihat, berbalas pesan itu menyangkut kecepatan, kesederhanaan tulisan dan spontanitas - jadi Anda pasti lebih sering menerima dan mengirim kata haha singkat.

Jika ingin menambah rasa humor di dalamnya, katakanlah, Anda ingin terdengar sedikit congkak, Anda bisa mengetiknya menjadi hehe... meskipun mungkin hal itu akan membuat Anda kurang disukai.

2. Kkkkkk

Hak atas foto Getty Images Image caption Kkkkkkkkkk!

Jika Anda ingin mengekspresikan tawa Anda dalam bahasa Portugis atau Korea, kkkkkk-lah istilah yang tepat.

Pengguna bahasa Portugis, terutama di Brasil. mengekspresikan bunyi tawa mereka dengan huruf k, yang dilafalkan sedikit seperti "kja".

Jika Anda tertawa terbahak-bahak di dunia maya, Anda perlu kkkkkk - meski beberapa orang mungkin juga menulis rsrsrs, singkatan kata risos (tawa).

Bahasa Korea mungkin punya sedikit kesamaan dengan bahasa Portugis, kecuali untuk ekspresi terkekeh alias ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

Ternyata, bunyi k atau ㅋ dalam bahasa Korea merupakan konsonan velar - huruf-huruf yang diucapkan dengan pangkal lidah menyentuk langit-langit lunak di bagian paling belakang mulut - yang menciptakan suara terdekat dengan tawa.

Mungkin pertanda baik bahwa suara ekspresi bahagia yang paling umum di antara semua bahasa adalah bunyi konsonan itu.

3. Xaxaxa

Di Yunani, jika Anda ingin tertawa terpingkal-pingkal secara online, sebaiknya jangan menggunakan hahaha atau kkkkkk... secara fonetik, xaxaxa lebih tepat mengekspresikan bunyi tawa yang Anda maksud.

4. Olololo

Hak atas foto Getty Images Image caption Dalam berapa bahasa kah Anda bisa tertawa?

Secara kebetulan, jika Anda berkirim pesan dalam bahasa Rusia menggunakan alfabet Sirilik - sistem penulisan yang digunakan oleh lebih dari 50 bahasa, seperti Slavik, Turki, dan Persia - itu juga akan tampak seperti xaxaxa.

Tapi kalau Anda ingin benar-benar orisinal, Anda bisa menggunakan kata Olololo (atau олололо dalam alfabet Sirilik).

5. Kiekie

Tapi mungkin Anda ingin mengekspresikan kebahagiaan Anda dalam bahasa Lingala - bahasa Bantu yang digunakan oleh lebih dari delapan juta masyarakat Republik Demokratik Kongo dan negara-negara tetangganya.

Dalam hal itu, tak ada istilah lain yang lebih tepat menggambarkannya selain kiekie. Atau bahkan kiekiekie jika Anda benar-benar tidak bisa mengontrol gelak tawa Anda.

6. Jajaja

Hak atas foto Getty Images Image caption Untuk tawa yang sehat dalam bahasa Spanyol, sentuhkan dasar lidah Anda ke belakang kerongkongan Anda dan asah bunyi "J" dari sana

Sebenarnya, dalam bahasa Spanyol formal Anda harus menulis "Ja, ja, ja", tapi kebanyakan orang menggunakan jajaja - atau bahkan jajajajaaaa jika mereka tertawa terpingkal-pingkal.

Anda juga bisa terdengar/tampak lebih bijaksana dengan je saja, jejeje untuk kekeh nakal, jijiji yang licik ketika usil melakukan sesuatu, atau tunjukkan kaget-tapi-senangmu dengan jojojo!

7. mdr

Nah, kalau yang ini bukan onomatopoeia. Dalam bahasa Prancis, bunyi sebuah tawa sering ditulis hahaha... tetapi pengguna bahasa Prancis kerap lebih memilih untuk mengetik mdr.

Kenapa? Karena itu adalah kepanjangan dari mort de rire (tertawa setengah mati) dan pastinya lebih cepat untuk diketik.

8. lwkmd

Hak atas foto Getty Images Image caption Oh, kamu bikin aku tertawa

Di Nigeria, mereka lebih memilih menggunakan singkatan lucu - bukan karena lebih singkat, tapi karena lebih terkesan empatik.

Diambil dari penafsiran bahasa Inggris pidgin yang agak bebas, lwkmd adalah kepanjangan dari laugh wan kill me die - yang berarti tertawa sampai mati karena ini benar-benar lucu.

9. 555555

Jika Anda dapat pesan dari seorang teman asal Thailand dengan pengulangan angka 5, bersiaplah untuk tertawa: dalam bahasa Thailand, 555555 adalah bunyi tawa.

Bahasa Thailand termasuk ke dalam keluarga linguistik Kra-Dai - sebuah kelompok bahasa nada (di mana nada suatu suku kata dapat mengubah makna kata tersebut) yang digunakan oleh sekitar 93 juta orang di Asia Tenggara, selatan China dan timur laut India.

Untaian 555555 merupakan representasi grafis sebuah gelak tawa yang lepas, karena pelafalan angka 5 sendiri identik dengan kata "ha!"

Tetapi jika Anda sedang di China, hati-hati! Di sana, angka 5 dilafalkan "wu", bunyi yang kerap dikaitkan dengan suara tangisan, maka 555555 bisa berarti sebuah ratapan.

10. H

Hak atas foto Getty Images Image caption Apa lagi yang akan kamu katakan kecuali... ههههه

Tulisan Arab adalah tulisan nomor dua yang paling banyak digunakan di dunia, setelah alfabet Latin.

Alfabet itu tersebar ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran agama Islam, lalu diadopsi bangsa-bangsa lain, di mana kemudian menjadi sumber tulisan banyak bahasa lain.

Alfabet tertentu dalam tulisan Arab disebut abjad yang hanya menggunakan konsonan. Untuk itu, tidak ada huruf 'a' dalam suku kata 'ha'.

Maka, tertawalah dengan: hhhhhh atau bahkan ههههه

11. Www

Di Jepang, tawa disebut warai atau 笑い

Anda bisa menulis dengan sabar mengetik dengan benar kata tersebut, atau langsung tulis www saat merasa terkekeh, atau wwwwww ketika Anda terbahak-bahak.

12. Ha3

Hak atas foto Getty Images Image caption You've got to be kidding me!

Di Malaysia, singkatan kata berada pada level lebih tinggi.

Anda bisa terkekeh: Ha

Atau tertawa terpingkal-pingkal: Ha3 (hahaha = ha x 3 = ha3)

13. Ahahah

Tenang, ini bukan typo alias salah ketik. Kami memang ingin mengetik kata ahahah.

Dalam bahasa Italia, huruf h tidak dibaca keras, tapi keberadaannya berfungsi memodifikasi pelafalan huruf vokal yang ada di dekatnya.

Dalam hal ini, penggunaan huruf h setelah huruf a bukan berkaitan dengan ekspresi tawa - keberadaannya penting agar orang tidak tertukar dengan kata kerja 'untuk memiliki' dalam bahasa Italia, yang ditulis dengan kata ha.

14. høhøhø

And how would you chortle in Norway? In all honesty, most people there use hahaha.

Dan bagaimana Anda tertawa di Norwegia? Sejujurnya, kebanyakan orang menggunakan kata hahaha.

But some have been favouring the more unique høhøhø... not to mention those getting inspiration from the Danish language and experimenting with hæhæhæ (close to hehehe).

Tapi beberapa lainnya lebih suka menggunakan kata høhøhøyang tampak lebih unik... belum lagi mereka yang terinspirasi bahasa Denmark dan bereksperimen dengan menggunakan kata hæhæhæ (mirip hehehe).

Hak atas foto Getty Images Image caption Larking around

15. Wkwkwk

Mungkin ini yang paling Anda gunakan sebagai warga +62 alias Indonesia. Kata wkwkwk sebagai bentuk tulis dari ekspresi tawa sendiri tidak punya asal-usul yang jelas.

Dalam situs tanya-jawab Quora, seorang pengguna situs asal Indonesia bernama Dio Wijayanto Nugroho, seperti dikutip dari Kompas.com, mengatakan bahwa istilah wkwk lahir dari komunitas game online.

'W' dalam wkwk merupakan singkatan 'ue' dari kata 'gue'. Awalnya, ekspresi tawa itu ditulis dalam bentuk 'huehue' sebelum berubah menjadi 'hwhw'.

Dengan alasan mempermudah para pemain game online untuk 'beraksi' - dengan mata selalu mengarah ke layar komputer dan jari-jemari di atas keyboard - kata 'hwhw' lalu berubah menjadi 'wkwk' karena tombolnya lebih mudah dijangkau kedua tangan tanpa harus banyak bergerak.

Sementara menurut pengguna Quora lainnya, Johannes Sulistyo, wkwkwk berawal dari kata 'ka-ka-ka' sebagai ekspresi tawa sarkastik, yang berasal dari kata 'ngakak'.