Cha In Ha, bintang K-pop ketiga yang meninggal dunia dalam tiga bulan

Bintang K-pop dan aktor Korea Selatan, Cha In Ha, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada usia 27 tahun.

Ia menjadi selebritas ketiga Korea yang meninggal dalam tiga bulan ini.

Cha dikenal sebagai anggota kelompok K-pop Surprise U.

Manajemen artis Korea Fantagio mengatakan "sangat sedih dengan kabar [kematian] ini dan masih tak percaya [bahwa Cha telah meninggal dunia]".

"Kami sangat sedih menyampaikan kabar ini .... pada 3 Desember, aktor Cha In Ha telah meninggalkan kita semua," kata juru bicara Fantagio.

Ia mengatakan diminta semua pihak untuk tidak menyebar rumor atau spekulasi yang tidak berdasar.

"Ini semua agar pihak keluarga bisa melepasnya dengan tenang," kata juru bicara.

Hak atas foto Getty Images Image caption Goo Hara ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada November 2019.

Cha, yang memiliki nama asli Lee Jae-ho, memulai karier sebagai aktor dengan membintangi film pendek You, Deep Inside of Me pada 2017 dan tampil di drama TV Love With Flaws.

Dalam beberapa bulan ini, bintang-bintang K-pop ditemukan meninggal dunia dalam usia relatif muda.

Beberapa pekan lalu, bintang K-pop, Goo Hara, ditemukan meninggal dunia di rumahnya tak lama setelah kawan dekatnya, Sulli, menghembuskan nafas yang terakhir.

Sulli adalah satu dari sedikit bintang K-pop yang secara terbuka berbicara tentang masalah kejiwaan yang ia hadapi, yang kemudian memicu seruan agar ada dukungan yang lebih besar bagi para artis di Korea.

Meninggalnya Sulli dan Goo Hara mengungkap "sisi kelam" yang dialami para bintang K-pop.

Tahun ini, kelompok BTS mengumumkan vakum hingga waktu yang tidak ditentukan.

Manajemen mereka mengatakan periode vakum diharapkan agar para anggota BTS "bisa menikmati kehidupan secara normal".