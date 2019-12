View this post on Instagram

WORLD CHAMPIONS!!! 🏆🇮🇩 . Bigetron eSports mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bigetroopers dimanapun berada yang sudah mendukung penuh langkah Red Aliens mulai dari awal kompetisi dan sampai pada tahta tertinggi dunia PUBGM. . Sampai bertemu di kompetisi selanjutnya Bigetroopers, ini perjuangan kita semua dan kita patut berbangga! #INDOPRIDE #BTRWIN #BTRWORLDCHAMPS . #BTRGameLy #BTRGoPay #BTRBagus #BTRRedBullNation