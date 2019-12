Billy Meier adalah warga negara Swiss yang pada 1970-an mengklaim telah melakukan kontak dengan alien dari gugus bintang Pleiades - dan memiliki beberapa foto untuk membuktikannya.

Diterbitkan dalam sebuah buku pada 1979 oleh mantan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, Wendelle C Stevens, mereka kemudian muncul dalam materi publikasi untuk program film seri fiksi ilmiah AS, The X-Files.

Saat ini, mereka bersiap untuk melelang foto-foto itu di rumah lelang Sotheby di AS, sebagai bagian dari penjualan yang didedikasikan untuk keperluan fotografi ruang angkasa.

Eduard Albert "Billy" Meier mengklaim bahwa dia pertama kali dihubungi oleh sosok-sosok alien - makhluk luar angkasa - pada usia lima tahun, yakni pada 1942, dan terus melakukan kontak secara teratur sepanjang hidupnya.

Serangkaian foto ini diabadikan di Swiss pada musim semi 1976.

Foto-foto ini digunakan sebagai latar belakang poster "I want to believe" UFO yang menampilkan sosok agen khusus FBI, Fox Mulder, yang diperankan oleh David Duchovny, dalam film seri televisi The X-Files.

Diabadikan secara agak sembrono dan kualitasnya yang makin memudar, foto-foto itu memperlihatkan gumpalan logam buram melayang atau mengambang di atas pedesaan Swiss yang berbukit-bukit.

Walaupun Stevens mengatakan bahwa foto-foto tersebut tidak direkayasa, para pagar UFO lainnya sangat skeptis perihal foto-foto itu.

Semua foto menjadi hak cipta Billy Meier, atas seizin rumah lelang Sotheby.