Ed Sheeran dinobatkan sebagai artis terbaik dekade 2010-an

Penyanyi Ed Sheeran dinobatkan sebagai musisi terbaik Inggris dekade 2010-an (artist of the decade) oleh Official Charts Company.

Sheeran berhasil membuat tonggak sejarah dan mengalahkan artis lainnya karena menempatkan 12 lagu dan albumnya di peringkat pertama antara tahun 2010 hingga 2019.

Selain itu, perusahaan yang mengkompilasi tangga lagu resmi di Inggris mengungkapkan karya-karya Ed Sheeran juga paling banyak menempati posisi puncak, yaitu selama 79 pekan, dibandingkan artis lain.

'Shape of You' adalah lagu terbesar pada era 2010-an yang berada di peringkat pertama tangga lagu selama 14 minggu dan terjual lebih dari 4,5 juta kopi.

Atas penghargaan dan kesuksesan yang didapat, Ed Sheeran mencurahkan rasa terima kasih kepada para penggemarnya.

"Terima kasih untuk semua orang yang mendukung saya selama 10 tahun terakhir ini, terutama para penggemar saya yang luar biasa. Ini untuk 10 berikutnya!"

'Shape Of You' adalah satu dari tiga lagu Ed Sheeran yang berada di daftar lima besar lagu terbaik dekade 2010-an. 'Thinking Out Loud' menempati peringkat tiga, dan lagu 'Perfect' berada di posisi lima.

Secara keseluruhan, karya Ed Sheeran bertahan selama 36 minggu di peringkat pertama tangga lagu Inggris dan menjual 53,8 juta tracks. Lebih dari itu, lagunya juga telah diputar sebanyak 4,6 miliar kali untuk di Inggris saja.

Untuk tangga album Inggris, album Ed Sheeran yang berjudul 'X', yang diucapkan dalam bahasa Inggris multiply, berada di peringkat tiga diikuti oleh 'Divide' di posisi empat.

Top 10 singles of the decade Title Artist 1) Shape Of You Ed Sheeran 2) Uptown Funk Mark Ronson Ft Bruno Mars 3) Thinking Out Loud Ed Sheeran 4) Despacito (Remix) Luis Fonsi/Daddy Yankee/Bieber 5) Perfect Ed Sheeran 6) One Dance Drake Ft Wizkid & Kyla 7) Happy Pharrell Williams 8) All Of Me John Legend 9) Sorry Justin Bieber 10) Rather Be Clean Bandit Ft Jess Glynne

Martin Talbot, kepala eksekutif dari Official Charts Company mengatakan Ed Sheeran sangat 'benar-benar mendominasi' dekade 2010-an.

"Pada awal dasawarsa ini, dia sedikit dikenal, meskipun dinilai tinggi, pemuda 18 tahun dari Suffolk - tapi katalog pencapaiannya sejak saat itu benar-benar luar biasa. Hari ini, dia secara tegas berdiri di antara level tertinggi superstar musik dunia," kata Talbot.

Penghargaan terbaru sang bintang itu datang seminggu setelah Spotify menempatkan Ed Sheeran sebagai artis Inggris yang lagunya paling banyak diputar tahun 2010-an. Secara global, hanya Drake yang berada lebih tinggi dari Ed Sheeran.

Album debut Adele berjudul '19' pada 2009 adalah rekor terbesar ke-13 Inggris pada tahun 2010-an.

Kembali ke penghargaan Official Charts Company, dari 10 lagu terbaik sisanya didominasi oleh artis lelaki. Mereka seperti Mark Ronson berduet dengan Bruno Mars dengan lagu 'Uptown Funk' berada di peringkat kedua, dan Justin Bieber di peringkat sembilan dengan lagu 'Sorry'.

Penyanyi perempuan hanya muncul sebagai rekan duet, seperti Kyla yang berkolaborasi dengan Drake di Lagu 'One Dance', dan Jess Glynne yang berduet dengan Clean Bandit's dalam lagu 'Rather Be'.

Walaupun demikian, di tangga album, penyanyi Adele berada di posisi teratas, memegang posisi pertama dan kedua dengan masing-masing album berjudul '21' dan '25'.

Top 10 albums of the decade Title Artist 1) 21 Adele 2) 25 Adele 3) Multiply (x) Ed Sheeran 4) Divide (รท) Ed Sheeran 5) Christmas Michael Buble 6) In The Lonely Hour Sam Smith 7) Plus (+) Ed Sheeran 8) Our Version Of Events Emeli Sande 9) Progress Take That 10) The Greatest Showman Motion Picture Cast Recording

Album keduanya '21' diluncurkan pada 2011 dan terjual 5,17 juta kopi. Album itu menempati posisi pertama dan bertahan 23 pekan di puncak tangga album.

Album selanjutnya, bertajuk '25', bertengger 13 pekan di posisi atas dan menjadi album dengan penjualan tercepat di inggris hingga saat ini dengan menjual 800,307 kopi di minggu pertamanya, November 2015. Album debut Adele berjudul '19' pada 2009 adalah rekor terbesar ke-13 Inggris pada tahun 2010-an.

Satu-satunya perempuan lain yang masuk dalam 10 album teratas adalah Emeli Sande yang berada di posisi delapan dengan album yang berjudul 'Our Version Of Events'.

Dengan data tangga musik perusahaan yang menjangkau seluruh dekade penjualan, rilis-rilis yang lebih lama cenderung mendominasi hitungan mundur.

Album terbaru dalam 100 teratas adalah soundtrack untuk 'The Greatest Showman', yang dirilis pada Desember 2017.