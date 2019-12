Hak atas foto Weibo Image caption Seorang pemain berpakaian sebagai pengunjuk rasa Hong Kong di GTA V.

Unjuk rasa Hong Kong juga terjadi di dunia virtual, termasuk di dalam gim Grand Theft Auto (GTA) V online.

Para pemain di Hong Kong menyadari bahwa mereka bisa mengenakan pakaian pengunjuk rasa setelah pemutakhiran terbaru gim tersebut dirilis awal bulan ini.

Mereka menyebarkan kabar ini di LIHKG – versi Hong Kong dari situs media sosial Reddit – dan mulai mengorganisasi ekspedisi penuh kekerasan.

Para pemain dari China daratan menanggapinya dengan muncul dalam kostum polisi anti huru-hara dengan truk meriam air.

Situs berita yang berbasis di Hong Kong, Abacus, merupakan media pertama yang melaporkan peristiwa ini.

Unjuk rasa di Hong Kong dimulai pada bulan Juni sebagai tanggapan atas rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial, dan kini telah berkembang menjadi demonstrasi anti pemerintah yang lebih luas.

GTA V berlatar kota fiktif Los Santos, yang terinspirasi dari Los Angeles.

Namun itu tidak menghentikan para pemain di China daratan dan Hong Kong untuk menjadikannya medan pertempuran.

Hak atas foto Weibo

Versi termutakhir GTA V Diamond Casino Heist menambahkan lebih banyak aksesori pakaian, termasuk helm pelindung warna kuning dan masker gas.

Di LIHKG, para pemain saling mengajak untuk membeli satu set pakaian yang mereka juluki "Kejayaan untuk Hong Kong" dan bergabung dengan sebuah geng bernama "Berdiri Bersama Hong Kong".

Geng tersebut membuat kekacauan di dalam gim, merusak stasiun kereta bawah tanah dan menyerang mobil polisi dengan bom molotov.

Kedua pihak berakhir dalam pertempuran "epik" di dalam gim, menurut diskusi media sosial di Weibo. China daratan menang karena punya lebih banyak pemain yang berpihak pada mereka.

GTA V belum mendapat izin dari otoritas China daratan karena memuat konten kekerasan, narkoba, dan adegan bernada seksual.

Namun gim tersebut bisa diunduh di toko gim Steam dan diakses melalui celah lainnya.

Bermain sebagai pengunjuk rasa

Para pemain telah bisa memainkan unjuk rasa Hong Kong di sejumlah judul gim lainnya selama beberapa bulan terakhir.

Sekelompok aktivis Hong Kong mengembangkan gim virtual reality berjudul Liberate Hong Kong yang memungkinkan pemain untuk "mengalami" unjuk rasa tanpa meninggalkan rumah.

Ada juga gim Android berjudul The Revolution of Our Times, namun Google menghapusnya dari Play Store.

Rockstar Games, perusahaan gim di balik GTA V, belum merespon permintaan komentar.